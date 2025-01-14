Baltijas balss logotype

Хватит прославлять русификацию! От властей Латвии требуют действий 6

Политика
Дата публикации: 14.01.2025
BB.LV
Хватит прославлять русификацию! От властей Латвии требуют действий

На новостном портале NRA.LV опубликовано открытое письмо Элизы Николы Свержицкой, члена правления Центра общественной памяти.

"Преамбула Конституции Латвийской Республики является частью основного закона нашей страны, в которой сформулирован смысл существования Латвийской Республики. Одна из задач нашего государства — свобода народа. Поэтому это введение к конституции прямо предусматривает осуждение коммунистического тоталитарного режима. Преамбула была принята более десяти лет назад. Можно предположить, что за это время общество пришло к согласию, что заигрывание с оккупационным режимом Союза Советских Социалистических Республик (сейчас — Российской Федерации) недопустимо", - пишет общественница.

"Официальные топонимы — например, названия улиц или поселков — обязательны для каждой частной персоны. Человек не может избежать их видения и даже использования. Таким образом, право человека на жизнь в демократическом, правовом государстве несовместимо с топонимами, которые были созданы во времена оккупации СССР для прославления этого режима. Одновременно публичное использование названий, связанных с коммунистическим тоталитарным режимом, создает психологическое воздействие на менее устойчивых членов нашего общества, внушая, что в определенной степени ущерб, нанесенный оккупационным режимом, можно оправдать, а коммунистическая идеология или российский империализм — это просто один из легитимных политических выборов, который граждане Латвийской Республики могут поддерживать.

Для того чтобы помочь самоуправлениям выполнить положения преамбулы Конституции и избавиться от топонимов, связанных с коммунистическим тоталитарным режимом, Центр публичной памяти в 2001 году разработал и в начале 2022 года направил самоуправлениям нормативные, необязательные рекомендации, указывающие, какие топонимы недопустимы. В рекомендациях разъяснялось, что официальные названия, прославляющие высокопоставленных чиновников СССР или элементы идеологической пропаганды оккупационного режима, являются незаконными".

"Большая часть самоуправлений, таких как Алуксненский, Адажский, Цесисский, Кулдигский, Краславский, Ливанский, Мадонский, Марупский, Огреский, Резекненский, Саласпилсский, Валкский, Валмиерский регионы и город Рига, принимают во внимание нормы преамбулы Конституции и почти полностью избавились от топонимов, связанных с коммунистическим режимом. К сожалению, четыре года терпеливых разъяснений укрепляют убеждение, что Сейму необходимо принять Закон о названиях, связанных с коммунистическим тоталитарным режимом и русификацией. В некоторых самоуправлениях — скорее всего, в Резекне, Даугавпилсе и Вентспилсе, а возможно, и в других — такие улицы, как Пушкина, Лермонтова, Бутлерова, Брянская, Омская и Московская, придется переименовывать Кабинету Министров в порядке, предусмотренном статьей 37 Закона о государственной администрации.

Однако самое печальное, что странности в защите лингвистической символики оккупантов не ограничиваются этими тремя известными городами. Даже в некоторых очень латышских, патриотических регионах Центр публичной памяти столкнулся с труднообъяснимым сопротивлением выполнению положения Конституции об осуждении коммунистического тоталитарного режима".

"...В итоге следует заключить, что граждане Латвийской Республики должны уважать себя и реализовать то, о чем договорились латвийский народ и Сейм Латвийской Республики — народ осуждает коммунистический тоталитарный режим. Сначала историки Центра публичной памяти считали, что достаточно будет деликатного напоминания о том, что наличие имен коммунистических лидеров и символов в названиях улиц может создать ложное впечатление, будто наше государство это поддерживает и допускает. Этического, необязательного указания оказалось недостаточно. Наша Конституция — это основной закон, а законы необходимо исполнять. У каждого гражданина Латвии — независимо от самоуправления — есть право не сталкиваться с названиями, отражающими последствия оккупации, в своем окружении и адресной книге. Не говоря уже о воздействии на детей, которые ежедневно видят названия улиц, такие как Пушкина, Октябрьская, Ошкалнская или Московская. Сейм должен обеспечить, чтобы Кабинет Министров в этом году наконец-то переименовал названия, связанные с оккупацией и русификацией, в случаях, когда самоуправления не могут честно и своевременно договориться".

#оккупация #дерусификация
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
75

Комментарии (6)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го января

    Страна и нация, которая отрицает, отказывается и уничтожает свою историю,не будет иметь права именно на свое будущее в принципе. И глобализация страны приводит к тем же результата. Возможно латышам, также как украинца стало глубока наплевать на свою страну, тогда да. Это верный путь.

    50
    1
  • AS
    Andrejs Sorokins
    14-го января

    Все,что было построено во времена СССР(жилой фонд,дороги,заводские сооружения и т.д.),снести к чертовой матери.И только тогда Латвия избавится от последствий оккупации.И только тогда заживём дорого,богато.

    66
    0
  • JL
    Janina LV
    14-го января

    Для начала, надо проявить железную волю и поставить жирную точку, отменить все приказы революционного комитета данные красным латышским стрелкам. Распилить памятник на три части! И только после этого сносить и переименовывать все советское наследие.

    23
    8
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Janina LV
    14-го января

    Кроме "распилить памятник на три части" ты хоть сама поняла смысл того что написала? Бред какой-то.

    15
    2
  • Д
    Дед
    14-го января

    В стране полный бардак, а эти клоуны, флажками машут, памятники рушат, улицы переименовывают. Да, с такими правителями страна обречена.

    23
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Дед
    14-го января

    ...возможно в этом и состоит цель.

    0
    0
Читать все комментарии

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео