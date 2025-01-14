Хватит прославлять русификацию! От властей Латвии требуют действий

"Преамбула Конституции Латвийской Республики является частью основного закона нашей страны, в которой сформулирован смысл существования Латвийской Республики. Одна из задач нашего государства — свобода народа. Поэтому это введение к конституции прямо предусматривает осуждение коммунистического тоталитарного режима. Преамбула была принята более десяти лет назад. Можно предположить, что за это время общество пришло к согласию, что заигрывание с оккупационным режимом Союза Советских Социалистических Республик (сейчас — Российской Федерации) недопустимо", - пишет общественница.

"Официальные топонимы — например, названия улиц или поселков — обязательны для каждой частной персоны. Человек не может избежать их видения и даже использования. Таким образом, право человека на жизнь в демократическом, правовом государстве несовместимо с топонимами, которые были созданы во времена оккупации СССР для прославления этого режима. Одновременно публичное использование названий, связанных с коммунистическим тоталитарным режимом, создает психологическое воздействие на менее устойчивых членов нашего общества, внушая, что в определенной степени ущерб, нанесенный оккупационным режимом, можно оправдать, а коммунистическая идеология или российский империализм — это просто один из легитимных политических выборов, который граждане Латвийской Республики могут поддерживать.

Для того чтобы помочь самоуправлениям выполнить положения преамбулы Конституции и избавиться от топонимов, связанных с коммунистическим тоталитарным режимом, Центр публичной памяти в 2001 году разработал и в начале 2022 года направил самоуправлениям нормативные, необязательные рекомендации, указывающие, какие топонимы недопустимы. В рекомендациях разъяснялось, что официальные названия, прославляющие высокопоставленных чиновников СССР или элементы идеологической пропаганды оккупационного режима, являются незаконными".

"Большая часть самоуправлений, таких как Алуксненский, Адажский, Цесисский, Кулдигский, Краславский, Ливанский, Мадонский, Марупский, Огреский, Резекненский, Саласпилсский, Валкский, Валмиерский регионы и город Рига, принимают во внимание нормы преамбулы Конституции и почти полностью избавились от топонимов, связанных с коммунистическим режимом. К сожалению, четыре года терпеливых разъяснений укрепляют убеждение, что Сейму необходимо принять Закон о названиях, связанных с коммунистическим тоталитарным режимом и русификацией. В некоторых самоуправлениях — скорее всего, в Резекне, Даугавпилсе и Вентспилсе, а возможно, и в других — такие улицы, как Пушкина, Лермонтова, Бутлерова, Брянская, Омская и Московская, придется переименовывать Кабинету Министров в порядке, предусмотренном статьей 37 Закона о государственной администрации.

Однако самое печальное, что странности в защите лингвистической символики оккупантов не ограничиваются этими тремя известными городами. Даже в некоторых очень латышских, патриотических регионах Центр публичной памяти столкнулся с труднообъяснимым сопротивлением выполнению положения Конституции об осуждении коммунистического тоталитарного режима".

"...В итоге следует заключить, что граждане Латвийской Республики должны уважать себя и реализовать то, о чем договорились латвийский народ и Сейм Латвийской Республики — народ осуждает коммунистический тоталитарный режим. Сначала историки Центра публичной памяти считали, что достаточно будет деликатного напоминания о том, что наличие имен коммунистических лидеров и символов в названиях улиц может создать ложное впечатление, будто наше государство это поддерживает и допускает. Этического, необязательного указания оказалось недостаточно. Наша Конституция — это основной закон, а законы необходимо исполнять. У каждого гражданина Латвии — независимо от самоуправления — есть право не сталкиваться с названиями, отражающими последствия оккупации, в своем окружении и адресной книге. Не говоря уже о воздействии на детей, которые ежедневно видят названия улиц, такие как Пушкина, Октябрьская, Ошкалнская или Московская. Сейм должен обеспечить, чтобы Кабинет Министров в этом году наконец-то переименовал названия, связанные с оккупацией и русификацией, в случаях, когда самоуправления не могут честно и своевременно договориться".