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А кто работать будет? Минэкономики предсказало смерть и эмиграцию 125 тысяч жителей Латвии 4

Политика
Дата публикации: 18.01.2025
BB.LV
В видении Министерства экономики наше народное хозяйство смотрится вот так...

В видении Министерства экономики наше народное хозяйство смотрится вот так...

Латвия провозгласила амбициозную цель: в ближайшие 10 лет удвоить внутренний валовой продукт – с 40,3 миллиарда в 2023 году до 83 миллиардов в 2035 году. Однако на пути к процветанию страну ожидают объективные препятствия, о чем говорилось на прошлой неделе во время первого в новом году заседания правительства.

До чего дойдет прогресс

Ведомство Викторса Валайниса (Союз «зеленых» и крестьян) представило Кабинету министров информационное сообщение о средне- и долгосрочных прогнозах рынка труда до 2040 года.

Может быть, кому-то страшно так далеко заглядывать в будущее, но не экспертам Министерства экономики. Они зафиксировали цели и задачи ЛР: «Качество жизни, доходы, благосостояние всех жителей. Прирост – развитие внутреннего рынка. Большая экономика – большие доходы в государственный бюджет – качественные услуги, развитие инфраструктуры». Все это должно опираться на «новые продукты и услуги на глобальном рынке – прирост доходов от экспорта».

Двигателем всего и вся будет научный прогресс. По мнению экономических аналитиков: «В Латвии новые технологии повлияют практически на все отрасли народного хозяйства. Они проявятся как использование новых технологий в улучшении имеющихся бизнес-процессов, замещение физического труда умными устройствами, применение больших данных в принятии решений и удовлетворении спроса. Дополнительно развитие цифровых технологий породит новые ниши продуктов и услуг.

Современные умные материалы имеют приспособленные для различных жизненных ситуаций и нужд динамические функции, что позволит им приноравливаться к среде. Умные материалы встречаются также в сенсорах, исполняющих механизмах. (...) В будущем они займут все более значимую роль в различных технологических решениях ухода за здоровьем. В будущем мы, возможно, сможем производить наночастички, которые можно будет вносить в краски, чтобы эффективно улавливать свет солнца и с низкими затратами его преобразовывать в электроэнергию; или наноматериалы, которые могут порождать новые возможности для аккумуляторов с большой энергетической емкостью и малым весом...

В отдельных технологиях в Латвии уже есть принимаемые во внимание достижения, например, 5G, беспилотные летательные аппараты, умный город, секвенция генов, дигитализация языка, большие данные...»

В общем, вскоре нас ждет техника на грани фантастики. Как сказал поэт «жаль только – жить в эту пору прекрасную уж не придется – ни мне, ни тебе...»

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…Хотя на самом деле по-прежнему выглядит иначе. Фото автора.

А будет нас на 125 000 меньше

Напомним, что свои прогнозы Минэкономики делает при опоре на самый благоприятный сценарий – без войны, пандемии или стихийного бедствия. Однако и при этом выходит: «В целом ожидается, что число жителей в 2040 году в Латвии могло бы уменьшиться до 1,76 млн, что есть примерно на 6,6%».

Впрочем, эксперты указывают, что демографические прогнозы иногда бывают ошибочны в хорошем смысле – например, пару лет назад на это «главным образом повлияли прирост беженцев (... ) а также низкие показатели смертности». Точно так же предполагается, что в ближайшие 15 лет в Латвию въедет на 46,3 тысячи человек больше, чем уедет из нее. А вот превышение смертности над рождаемостью прогнозируется в 3,7 раза большее – «естественный минус» составит 171,3 тысячи!

Но Минэкономики оценивает это как дело привычное: «В Латвии уже длительно продолжает уменьшаться число жителей, существенное уменьшение количества населения наблюдается между жителями в работоспособном возрасте». На последнее, как отмечается, повлиял глобальный финансовый кризис 2008 года: «Поток экономических эмигрантов главным образом образуют жители экономически активнейших возрастных групп, тем самым усиливая тенденции старения населения...»

Так и будет в дальнейшем: если работающий народ в возрасте от 15 до 64 лет к 2040 году уменьшится на 126,1 тысячу, т.е. на 10,6% -- то количество сениоров от 65 лет возрастет на 67 тысяч, или на 16,9%. Если средний возраст латвийца в 2023 году приближался к 43 годам, то в 2040 году он будет уже 45,7 лет. Стареем!

Трудоспособные возрасты к 2040 году будут составлять всего 60 процентов населения Латвии. Хотя это ведь как посмотреть – в рамках «серебряной экономики» у нас все чаще привлекают к труду пожилых людей, а может, в будущем начнут и подростков стимулировать к привлечению на рынок рабочей силы. Вкалывают роботы, счастлив человек!

Миграция нашего спасения

Как помнят многие наши читатели, в конце 1980-х годов в повседневный обиход вошло слово «мигрант», из нейтрального научного термина получившего резко отрицательную коннотацию. Однако вот в Министерстве экономики с удовлетворением отмечают, что «в 2022 и 2023 году в Латвии был заметен существенный прирост миграции, который впервые с восстановления независимости Латвии обеспечил позитивный миграционный баланс». «Однако такая тенденция кратковременна, и уже в 2024 году число эмигрировавших могло бы вновь превысить иммиграцию, – констатирует ведомство. – Надо принимать во внимание, что часть из украинских беженцев постепенно возвращается домой или, также принимая во внимание небольшие размеры рынка труда Латвии, отправляется далее в государства с широчайшими возможностями занятости».

Хорошо, конечно, что в Минэкономики нашли в себе честность признать, что так называемые «гражданские жители Украины» (беженцами в международно-правовом плане их почему-то не считают!), прибывая в ЛР, зачастую рассматривали ее как промежуточный этап к продвижению далее на Запад. В этом смысле для нескольких миллионов украинцев вступление в ЕС уже по факту произошло на индивидуальном уровне.

Министерство экономики ЛР констатировало, что средняя зарплата-брутто в Латвии на 15,3% меньше, чем минимальная зарплата в Германии. Хотя разница между нами и «Старой Европой» постепенно снижается, и уже к 2027-2028 году можно ожидать, что латвийский средний уровень будет равен «минималке» Ирландии.

Тем не менее люди будут продолжать покидать Латвию. По самым скромным подсчетам Минэкономики, в 2023–2029 гг. отток населения из республики будет 118,7 тысячи – но в то же время к нам приедет 117,9 тысячи человек. А вот в следующее десятилетие эмигрирует уже 135,3 тысячи – зато иммигрирует 182,2 тысячи.

Но и тут не все радужно: «Надо принимать во внимание, что агрессивная политика России в регионе, скорее всего, в ближайшие годы удержит от быстрого возвращения подданных Латвии на родину и притока экономических мигрантов в государства, а также потенциальные риски эскалации конфликта в регионе в целом увеличивают возможность эмиграции жителей...»

Так что оставшиеся жители ЛР будут нарасхват. Родина нам труд подыщет!

#ввп #экономика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (4)

  • VS
    Vad Sorry
    19-го января

    Я предсказываю что через 10 лет в Латвии ни больше миллиона жить останется, а те кто долги набирали будут жить в Америке

    2
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го января

    Так это Минэкономики выполняет международную программу по уменьшению численности населения ЕС. Напомню, по прогнозам ООН к 2100году на территории Латвии будет проживать население численностью 410-430 тысяч человек.

    15
    0
  • Д
    Дед
    18-го января

    О чем они? Латышская школа деградировала, через поколение 50% не будут уметь читать, даже по английски, латышский совсем забудут.

    31
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го января

    Trump - -Vladimir! What is Latvia?

    -It's small village near Leningrad....

    23
    0

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