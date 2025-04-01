Слова Силини о том, что она думает не как латышка, вызвали шквал возмущения

В пятницу, 28 марта, премьер-министру Латвии Эвике Силине в Берлине была вручена премия Генри Киссинджера.
После получения награды Силиня выступила с речью, в которой, среди прочего, сказала: «Я думаю как американка, живу как европейка и сражаюсь как украинка.» - фрагмент выступления, показанный в передаче «Panorāma», привлек внимание пользователей соцсетей, которые считают, что такие слова недопустимы для главы правительства.
На платформе «X» звучит жесткая критика:
«В первую очередь латыш должен думать как латыш. А уж насчет американской здравомыслия есть большие сомнения, судя по тому, что мы наблюдаем в последнее время.»
«Да, мне кажется, что в этот момент в зале все были в замешательстве. Понимаю, если хочется лебезить перед американцами, но это было совсем не то место и не то сравнение. Думать, как Трамп или Венс — не самое удачное заявление.»
«Когда премьер говорит, что думает как американка, это, вероятно, должно было прозвучать как комплимент заокеанской стране, но не в Берлине, где американцев не особенно жалуют.» «Иногда этой исполняющей обязанности премьера лучше помолчать. Как только говорит больше трех слов — жди, что-нибудь выдаст.»
Журналист Фредерик Озолс также прокомментировал ситуацию:
«Премьер Латвии, получая премию Киссинджера, сказала, что думает как американка. (LTV Panorāma) Очень неудачное заявление. Американский образ мышления довольно специфичен. Он определенно нетипичен для наших политиков, и стоит усомниться, насколько он подходит главе латвийского правительства. Лучше бы думать государственно.»
Latvijas premjere, saņemot Kisindžera balvu teica, ka domājot kā amerikāniete. (LTV Panorāma) Ļoti neveiksmīgs paziņojums. Amerikāņu doma ir visai specifiska. Noteikti neraksturīga mūsu politiķiem un jāšaubās, cik piemērota Latvijas valdības vadītājam. Labāk domāt valstiski.— Frederiks Ozols (@incaustum) March 29, 2025
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