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Слова Силини о том, что она думает не как латышка, вызвали шквал возмущения 5 2355

Политика
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
Слова Силини о том, что она думает не как латышка, вызвали шквал возмущения
ФОТО: LETA

В пятницу, 28 марта, премьер-министру Латвии Эвике Силине в Берлине была вручена премия Генри Киссинджера.

После получения награды Силиня выступила с речью, в которой, среди прочего, сказала: «Я думаю как американка, живу как европейка и сражаюсь как украинка.» - фрагмент выступления, показанный в передаче «Panorāma», привлек внимание пользователей соцсетей, которые считают, что такие слова недопустимы для главы правительства.

На платформе «X» звучит жесткая критика:

«В первую очередь латыш должен думать как латыш. А уж насчет американской здравомыслия есть большие сомнения, судя по тому, что мы наблюдаем в последнее время.»

«Да, мне кажется, что в этот момент в зале все были в замешательстве. Понимаю, если хочется лебезить перед американцами, но это было совсем не то место и не то сравнение. Думать, как Трамп или Венс — не самое удачное заявление.»

«Когда премьер говорит, что думает как американка, это, вероятно, должно было прозвучать как комплимент заокеанской стране, но не в Берлине, где американцев не особенно жалуют.» «Иногда этой исполняющей обязанности премьера лучше помолчать. Как только говорит больше трех слов — жди, что-нибудь выдаст.»

Журналист Фредерик Озолс также прокомментировал ситуацию:

«Премьер Латвии, получая премию Киссинджера, сказала, что думает как американка. (LTV Panorāma) Очень неудачное заявление. Американский образ мышления довольно специфичен. Он определенно нетипичен для наших политиков, и стоит усомниться, насколько он подходит главе латвийского правительства. Лучше бы думать государственно.»

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#соцсети #эвика силиня
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(5)
  • ТК
    Тото Кутунио
    1-го апреля

    Ждём орден от Пьера Вудмана.

    17
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    1-го апреля

    полит проституция. это нормально

    40
    1
  • А
    Андрей
    1-го апреля

    после премии Киссинджера - предлагаю вручить орден Мазепы или почётную повязку на глаз имени Арестовича. Комплект тапочек идёт в комплекте.

    38
    2
  • А
    Андрей
    1-го апреля

    Evika не смогла больше себя сдерживать. Решила переметнуться в другую телегу? Фининтерн больше не катит? Coming out - не меньше!

    32
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го апреля

    Ну почему нужно так возмущаться? Ум хуторянина функционирует в размерах хутора. Нельзя ждать от простого человека способностей государственного мышления. И вообще, элита общества и её интеллигенция взращивается веками. Для примера обратите внимание на палату лордов Англии.

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