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Латвийский эксперт объяснил, как принудить Путина к переговорам по Украине 3

Политика
Дата публикации: 29.01.2025
BB.LV
Латвийский эксперт объяснил, как принудить Путина к переговорам по Украине
ФОТО: twitter

«Свою главную карту Запад до сих пор не использовал», - так в отношении ограничительных антироссийских мер высказался в интервью Diena военный аналитик, депутат Сейма и парламентский секретарь МВД Игорс Раевс.

«Россия все еще нисколько не сильна ни финансово, ни экономически, - убежден политик, -дипломатическое давление на Россию все еще можно оказать, и также военный компонент возможен — для этого не надо сразу нападать на российские силы, достаточно серьезного перемещения подразделений НАТО ближе к западной границе Украины. Это был бы достаточно большой сигнал, если вы переводите туда силы. Вопрос только в том, насколько серьезно это было бы сделано, если вы туда пошлете 100 солдат, на это никто не обратит внимания. Если вы туда перебросите пару дивизий с большой поддержкой воздушных сил и всякими иными военными вспомогательными средствами, эффект будет совсем иным. Не так уже, что Путин любой ценой сейчас хочет воевать с НАТО и размахивать своей ядерной дубинкой. Это не так».

Далее И. Раевс старается просчитать логику хозяина Кремля: «Он же также понимает, что реальное столкновение с НАТО означает конец его режима. Он никакой не самоубийца, он хочет остаться у власти и продолжать править Россией. И война с НАТО для такого сценария не годится. Так что нет такого, чтобы Путин сейчас диктовал все условия и получил все, чего он хочет, так ну совсем не будет, но оттого нужны очень сильные действия со стороны США. Какими они будут, этого я к сожалению в данный миг предусмотреть не могу».

«Но в большой картине, как бы не закончился украинский вопрос, в лучшем случае вернется холодная война и Россия будет находиться за железным занавесом, - прогнозирует отставной полковник латвийской армии. - Никакие дружеские отношения или вообще восстановление отношений с Россией, конечно, невозможны, этому я не верю».

Возможность для личных переговоров Трампа и Путина, по мнению И. Раевса, ограничена союзниками по НАТО. «Я не вижу, как Европейский Союз и руководители его государств могли бы что-то такое поддержать. Такой сценарий ну ведь невозможен. Но, как я уже говорил, здесь нужно сильное решение».

«В США есть два приоритета — не начать с Россией атомной войны и не начать конвенциональной войны, - резюмирует эксперт. - И только после этого уже есть вопрос Украины, который к сожалению подчинен этому приоритету. Это нужно принимать во внимание... США, да, великая держава, но на все конфликты в мире смотрит с того, как это важно самим США. Верней говоря, так делает или так надо делать любому государству. Ибо мы все время на события смотрим с точки зрения Латвии, но не всегда это совпадает с первичными интересами США».

«Я думаю, что Трамп достигнет того, что он обещал, потому как он амбициозный человек, он не лузер, он таковым не хочет быть и он сделает все, чтобы какой-то прогресс в эти 100 дней произошел. Достигнет ли он результата, этого я не знаю, ибо надо понять, что у стола переговоров усесться надо принудить не только украинцев, но и русских — или палкой, или морковкой их надо принудить».

#мирные переговоры
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • ТТ
    Тим Тим
    29-го января

    Военный аналитик из ЛР звучит так же пафосно,как военный аналитик из Зимбабве,но самое гловное,что к их мнениям обязательно прислушаются крупнейшие геополитические игроки.

    15
    0
  • ФФ
    Федул Федулов
    29-го января

    Можно подумать США будут кого-то спрашивать, если решат идти на переговоры.

    26
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    Федул Федулов
    29-го января

    Особенно "эксперДов" из микро-стран.

    28
    2

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