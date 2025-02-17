В Латвии вопросы гражданской обороны продвигаются непозволительно медленно - президент

Комментируя выводы по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, президент подчеркнул, что у Латвии впереди очень много работы.

Он отметил, что предстоит увеличить расходы на оборону, и это не просто абстрактный процент, а реальные возможности. «Люди, которые думают о том, как помочь стране и им позволяет здоровье, могут вступить в Земессардзе или пройти курсы резервных военнослужащих», — подчеркнул президент.

Ринкевич считает, что вопросы гражданской обороны продвигаются непозволительно медленно — государственное планирование и действия затянуты, а самоуправления ждут указаний.

Президент подчеркнул, что в госуправлении предстоит пересмотреть многие процессы, оно должно стать гораздо более мобилизованным.

«Мы все еще спорим о точках и запятых. Различные процедуры закупок, особенно в сфере обороны, может, и не столь длинные и ужасные, но по-прежнему ужасные, поскольку между принятием решения и поставкой проходит непозволительно много времени», — сказал президент.

Говоря о Мюнхенской конференции в более широком контексте, президент отметил, что у него временами складывалось впечатление, будто проходили две разные конференции. Одна — публичная, с резкими заявлениями и острыми дискуссиями, а другая — в кулуарах, где тон был гораздо более сдержанным.

Президент подчеркнул, что политику определяет не только то, кто как «красиво» высказывается или аргументирует свою позицию, но и то, какие конкретные действия предпринимаются.

Отвечая на вопрос, можем ли мы по-прежнему быть уверены в тесном сотрудничестве с США, президент заверил, что да.

«США готовы к тесному сотрудничеству, но Европе придется тратить на свою оборону и возможности значительно больше», — отметил он.

По словам Ринкевича, если бы средние расходы на оборону в Европе составляли не 1,9%, а 3,5% ВВП, то риторика и обсуждения были бы совершенно иными. «Не будем винить США в нашей собственной неспособности. Такой сигнал прозвучал», — признал президент.

Ринкевич считает, что к предстоящему саммиту НАТО в Гааге необходимо подготовить решения, демонстрирующие готовность Европы выделять на оборону 3%–3,5% ВВП. Во-вторых, нужно принять решение о мобилизации европейской оборонной промышленности, что невозможно без четкого финансового плана. В-третьих, следует подготовить долгосрочный пакет поддержки Украины — как в сфере безопасности, так и в экономике, в дополнение к уже предпринимаемым мерам.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в Германии уже 61-й год, в этом году она собрала более 450 высокопоставленных лиц со всего мира, включая глав государств, министров, представителей международных и неправительственных организаций, а также стратегических отраслей, СМИ, академических кругов и гражданского общества для обсуждения актуальных вопросов безопасности.