Неужто мы доживем до такого момента, что чиновники – пусть и под давлением общественности! – наступят на горло собственной песне и начнут сокращать административные расходы, бюрократические процедуры и даже… своих же собратьев по чиновничьему цеху?!

Если верить правящим политикам и шефу Госканцелярии, в Латвии мы, как никогда, близки к серьезному сокращению госрасходов.

Отступать некуда?

«Я бы сказал, что нужно подойти жестко. Все процессы пересмотреть. Каждое министерство определенно уже начало смотреть, какие функции мы бы могли ликвидировать. Давление очень сильное. Общество в напряжении – до сих пор ничего не было сделано. Думаю, у нас нет путей для отступления», – заявил директор Госканцелярии Райвис Кронбергс в интервью ТВ-3.

Он, кстати, станет сопредседателем специально созданной премьером «группы действий» по уменьшению бюрократии и сокращению расходов. Вторым сопредседателем будет кто-то, делегированный неправительственным сектором. И сама «группа действий» будет состоять из чиновников и из представителей частного сектора.

Примечательно, что премьер и ее подчиненные сознательно избегают эту группу называть «рабочей», поскольку «рабочие группы» уже вызывают аллергию у самих сотрудников госуправления. Этих рабочих групп за последние годы было создано даже не десятки, а сотни!

Зачастую уже и сами клерки «забывают», в каких они рабочих группах состоят. Уже даже есть такая «народная примета» – если политики или чиновники хотят какую-то проблему «замылить», не решать, то они учреждают рабочую группу и… кладут все бумаги под сукно. На этом «решение» проблемы заканчивается.

Так или иначе, но сейчас все в один голос утверждают, что будет иначе. И результат тоже не заставит себя ждать!

Три цели спецгруппы

Какой же результат требуется получить? Начнем с целей этой почти невозможной миссии. Их три.

Первая – уменьшить различные явно излишние бюрократические процедуры, которые тормозят развитие предпринимательства и усложняют (и делают более дорогостоящей) работу самого госуправления.

Вторая – за счет сокращения бюрократических процедур и дублирования функций уменьшить административные расходы.

Третья – сократить часть работников госуправления. Хотя едва ли политики перед выборами решатся трогать штатные места чиновников, ведь клерки – это стабильный электорат именно правящих.

Сколько денег планируется получить за счет различных мер сокращения расходов и когда? Едва ли большие «лишние» деньги удастся получить при «препарировании» бюджета министерств в текущем году. Хотя министрам, а те в свою очередь госсекретарям министерств, уже дали задание «поскрести по сусекам» и какие-то деньги найти. Скорее всего, сокращение бюджетов министерств произойдет уже в контексте бюджета следующего года.

Нереальная сумма экономии

Социальные партнеры правительства в лице Конфедерации работодателей, Торгово-промышленной палаты и Совета иностранных инвесторов утверждают, что вполне реально только за счет уменьшения расходов государства на 5% заполучить 850 миллионов евро, которые сразу же можно направить на военные нужды и на демографию. Да, отметим, что именно на эти две сферы и планируется потратить сэкономленные за счет сокращения административных расходов средства.

Впрочем, маловероятно, что действительно удастся «найти» столь огромную сумму. Будем реалистами: хорошо, если удастся заполучить хотя бы около полумиллиарда евро. Этих денег уже бы хватило и на увеличение военных расходов до 4-4,2% от ВВП, и на меры по улучшению демографической ситуации – различные пособия семьям с детьми, программа дешевого арендного жилья и т. п.

Очевидно, что можно и нужно сокращать расходы министерств на различные товары и услуги, пора уже объединять многочисленные госагентства при министерствах, сокращая количество правлений и советов… Министр финансов Арвилс Ашераденс на днях дал понять, что сокращению средств подвергнутся и независимые структуры и «бюджеты» – в частности, могут быть сокращены и средства, выделяемые в виде госдотаций политическим партиям!

Конечно, есть и «неприкасаемые» сферы – пенсионные деньги, средства, выделенные на социальную помощь… Едва ли разумно искать «лишние» деньги в здравоохранении – напротив, медики кричат об острой нехватке существующего финансирования.

Это уже было… 17 лет назад

В любом случае, процесс пошел. Справедливости ради заметим, что в новейшей истории Латвии, или точнее, в этом веке, одно серьезное «обрезание» расходов имело место. В конце 2008 года, в разгар тяжелейшего финансово-экономического кризиса – при правительстве Годманиса. Тогда было принято решение в течение следующих трех лет – с 2009-го по 2011-й включительно уменьшить число занятых в госсекторе и зарплаты госслужащих на 15%, сократить расходы на закупки товаров и услуг в госсекторе на 25%.

Примечательно, что действительно до 2012 года зарплаты клерков, после уменьшения, не росли. Правда, затем, когда кризис фактически завершился, доход чиновников увеличивался за счет разного рода доплат, денежных призов, премий и т. п.

Да, сейчас экономического кризиса нет, но и особых предпосылок для оптимизма тоже нет – с учетом фактически отсутствия экономического роста и с учетом, мягко говоря, сложной геополитической ситуации.

Оппозиция в Сейме призывает, наряду с сокращением административных расходов, отказаться от печально известного мега-проекта – Rail Baltica, что уже позволит высвободить средства, например, для развития той же военной индустрии и закупок вооружений. Но едва ли правящие решатся на столь радикальный шаг, особенно учитывая, что Rail Baltica – это совместный проект трех стран Балтии.

Еще в оппозиции говорят о том, что можно госуправление сократить аж на 20–30 процентов. Однако и здесь нужно быть реалистами: правящие если и решатся на сокращение госуправления, то едва ли более чем на 5 процентов.

Что же в сухом остатке?

Рискнем предположить, что в этом году удастся изыскать дополнительно порядка 100–200 миллионов евро – на оборонные нужды.

В следующем году можно ожидать более существенного сокращения бюджетных расходов, хотя у политиков опять-таки появился соблазн… просто занять деньги на ту же оборону. Тем более что Брюссель уже согласился предоставить странам-членам ЕС такую возможность – будет создан заемный фонд на военные нужды в размере 150 миллиардов на 5 лет.

А чтобы страны «не боялись» брать эти кредитные деньги, Брюссель разрешает на военные нужды увеличить бюджетный дефицит на 1,5%.