Практика аффирмаций — повторения коротких позитивных утверждений — всё чаще рассматривается как доступный способ улучшить качество сна. Эксперты отмечают, что такие формулы помогают снизить уровень тревожности и переключить внимание с навязчивых мыслей на более спокойное состояние, что особенно важно в вечернее время.

Что такое аффирмации и как они работают

Аффирмации (или мантры) представляют собой фразы, которые человек повторяет вслух или мысленно, чтобы повлиять на своё эмоциональное состояние. Их задача — заменить поток тревожных или негативных мыслей более спокойными и поддерживающими установками. Исследования показывают, что подобные практики могут снижать стресс, повышать самооценку и помогать мозгу «отключать» избыточный внутренний диалог. В частности, повторение мантр способствует снижению активности областей мозга, связанных с критическим мышлением, что облегчает расслабление и подготовку ко сну.

Почему вечером мысли мешают заснуть

Специалисты объясняют: перед сном человек часто сталкивается с так называемым состоянием психического перевозбуждения — когда поток мыслей усиливается, а уровень тревожности возрастает. Именно в этот момент мозг склонен возвращаться к нерешённым задачам и переживаниям. Аффирмации в такой ситуации работают как «якорь внимания», позволяя сосредоточиться на одном простом утверждении и постепенно снизить внутреннее напряжение.

Как правильно использовать аффирмации

Эксперты подчёркивают: универсального способа нет — важно подобрать формат, который подходит именно вам. Среди распространённых подходов:

повторение фраз перед сном вслух или про себя;

сочетание с дыхательными практиками;

запись аффирмаций в дневник;

использование ритмичного повторения, напоминающего медитацию.

Ключевым фактором остаётся регулярность: именно повторение формирует устойчивый эффект и помогает закрепить новое состояние.

Примеры аффирмаций для сна

Специалисты предлагают использовать короткие и простые формулы, которые не перегружают внимание:

«Я спокоен и расслаблен»

«Моё тело готово к отдыху»

«Я заслуживаю полноценного сна»

«Сон восстанавливает мои силы»

«Я могу легко заснуть»

Также встречаются более короткие варианты, например «Не сейчас», которые помогают мягко «отпустить» навязчивые мысли и вернуться к состоянию покоя.

Практика, которая дополняет, а не заменяет сон

Эксперты подчёркивают: аффирмации не являются универсальным решением проблем со сном, но могут стать частью комплексного подхода — наряду с режимом дня, снижением потребления кофеина и вечерними ритуалами расслабления. Тем не менее, регулярное использование позитивных установок способно заметно снизить уровень вечернего стресса и облегчить засыпание. Таким образом, аффирмации можно рассматривать как простой и доступный инструмент, который помогает переключить внимание, успокоить мысли и создать более благоприятные условия для сна.