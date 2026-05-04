Во вторник существенных осадков не ожидается, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью облачность будет переменной, местами на востоке возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый юго-западный ветер, а температура воздуха понизится до +7…+12 градусов, в Курземе будет на пару градусов прохладнее.

В Риге ночью прогнозируется переменная облачность, но без существенных осадков. Будет дуть слабый юго-западный ветер, температура воздуха понизится примерно до +10 градусов.

Утром погода будет солнечной, во второй половине дня увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается.

Будет дуть слабый ветер западного направления. Температура воздуха повысится до +17…+22 градусов, на побережье будет прохладнее - от +11 до +16 градусов. В середине дня интенсивность ультрафиолетового излучения достигнет средне-высокого уровня.

В Риге во вторник ожидается солнечная и сухая погода, во второй половине дня соберется больше облаков. Будет дуть слабый западный ветер. Воздух прогреется примерно до +20 градусов.

Увы в среду ожидается похолодание... Прогнозы синопотиков следуют...