Ужас в Германии: автомобиль въехал в толпу в центре Лейпцига, есть погибшие 0 1256

Дата публикации: 04.05.2026
Автомобиль въехал в толпу людей в центре Лейпцига. В результате погибли два человека, несколько ранены, сообщает в понедельник, 4 мая, телеканал MDR со ссылкой на полицию.

Агентство dpa со ссылкой на представителя городской администрации Лейпцига пишет о двух погибших и двух тяжелораненых.

Bild: не менее восьми пострадавших

По данным газеты Bild, водитель ехал в центре Лейпцига на большой скорости. Ранения получили не менее восьми человек, пишет издание со ссылкой на представительницу полиции. По предварительным сообщениям полиции, инцидент произошел на торговой улице Гриммайшештрассе.

Местная газета Leipziger Volkszeitung со ссылкой на очевидцев сообщает, что водитель "пронесся на очень большой скорости". Причины наезда автомобиля неясны. На месте происшествия находится более десятка машин скорой помощи и спасательный вертолет.

#полиция #преступность #скорая помощь #теракт
Редакция BB.LV
