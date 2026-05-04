Русский язык, концертный зал и пенсии - чем займутся власти Латвии в отсутствии премьера Силини

Дата публикации: 04.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Русский язык, концертный зал и пенсии - чем займутся власти Латвии в отсутствии премьера Силини

Исполнять обязанности премьера два дня будет министр юстиции.

Завтрашнее заседание коалиционного совета пройдет под председательством главы минюста Инесе Либини-Эгнере, которая в отсутствии Эвики Силини будет исполнять обязанности премьера.

Партнеры могут обсудить инициативу "зеленых крестьян" о предоставлении латвийцам права выбрать свои накопления во втором пенсионном уровне для лечения - в случае тяжелого заболевания.

Также, как ожидается, партнеры, по просьбе партии "Прогрессивные" планируют обсудить возможность ускорить рассмотрение законопроекта о передачи концертного зала Gors в управление государством, то есть "отнять" этот культурный центр у Резекненского самоуправления.

Опять-таки "Прогрессивные" намерены на коалиционном совете выразить недовольство поведением коллег из "Нового Единства", которые нарушили обещание и поддержали законопроект Нацобъединения и Объединенного списка, который предусматривает устранение русского языка из общественных СМИ.

#партии #культура #коалиция #пенсии #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
