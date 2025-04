21 год Латвии в НАТО: Ринкевич благодарит союзников, Браже делится детскими рисунками

«21 год назад Латвия, Эстония, Литва, Болгария, Румыния, Словакия и Словения стали членами НАТО. Мы должны делать наш Альянс сильнее каждый день, и мы благодарим всех наших союзников за солидарность и постоянную поддержку», - написал президент.

21 year ago #Latvia, #Estonia, #Lithuania, #Bulgaria, #Romania, #Slovakia and #Slovenia became members of #NATO. We must make our Alliance stronger each and every day, and we thank all our allies for solidarity and continuous support. #AlliedStrong 🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 🇧🇬 🇷🇴 🇸🇰 🇸🇮 pic.twitter.com/AYKN0OT3GH