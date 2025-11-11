Baltijas balss logotype
«Латвийские разведчики должны проникнуть в российские спецслужбы» - экс-глава МВД Латвии 8 3773

Политика
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Латвийские разведчики должны проникнуть в российские спецслужбы» - экс-глава МВД Латвии

Бывший министр внутренних дел Латвии о ситуации в сфере внутренний безопасности.

Экс-политик и экс-глава МВД Марис Гулбис в интервью ТВ-24 коснулся вопроса внутренней безопасности. Он напомнил, что в Латвии много русскоязычных, "на которых Россия может легко повлиять".

"Если в Чехии считают, что у них может быть от 400 до 500 "спящих" агентов России, то в Латвии, возможно, это число намного больше!" - полагает бывший политик.

Он выразил пожелание, чтобы латвийские разведчики внедрялись в российские спецслужбы и заранее информировали латвийскую госбезопасность о готовящихся в отношении нас преступлениях.

"Так в свое время действовали американцы, внедряясь в советские спецслужбы", - заявил экс-глава МВД.

#мнения
Оставить комментарий

(8)
  • Е
    Ехидный
    12-го ноября

    это тот самый министр который устроил скандал из-за двухлатового пропуска в Юрмалу ??? в российские спецслужбы он также на халяву собрался проникать ???

    48
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    12-го ноября

    Разграбление и развал СССР исторически начался с подписания Вашингтонских соглашений в сентябре 1977 года группой лиц, предавших интересы СССР, (Долгих, Фалин, Погодин, Быковский, Ермолаев), и представителями тайного мирового правительства американцев (Ротшильда, Рокфеллера, Моргана, Баруха). Соглашение предусматривало подготовку агентов влияния, строительство подпольных заводов, вывоз из России золота, алмазов, редкоземельных металлов, нефти, денежных средств под предлогом якобы создания «подушки безопасности» для предотвращения 3- ей Мировой войны. Для осуществления этой операции под названием «Фонтон» первоначально в 1982-1984 гг. под управлением сотрудников ФРС США и организационной группы от ЦК КПСС была сформирована специальная группа лиц под названием «Z». В состав группы входили лица не русской национальности, являющиеся наследниками царских и княжеских родов царской России, насчитывавшая 184 человека, которая обучалась на территории Узбекистана, а затем и в г. Чехове Московской области

    soy uz-ant iter ror.blog spot.co m/p/ blog-pa ge_29.ht ml

    13
    2
  • A
    Aleks
    12-го ноября

    Россия,кто не знает,после того как Либерман Андропов и Мойша Гарбер Горбачев сдали Россию,то Россия была обложена контрибуцией 1 млрд.долларов в день ,которые гасились так же и через приватизацию Чубайса. Когда уже нечего стало продавать и появилась новая элита Путина ,то со своих они платить не собирались и взбрыкнули . И началось....Но,видимо,до чего то договорились,потому как произошел Майдан и Украина ушла из под влияния России с ее же помощью,а потом началась война,где американцы снова зарабатывали,но уже не с российских олигархов. Платит дань и Латвия,и Литва с Эстонией.Просто там думают ещё и о стране,а поставленные здесь ,,латыши,,о ней совсем не думают.Платят дань и ещё обогащаются сами.. А то,что в России в спецслужбах есть и агенты израильских разведок,и ЦРУ и МИ 5 и 6 - не секрет. Было бы странно,что их бы там не было,если в свое время агенты ЦРУ спокойно ходили по Кремлю. Так что не надо никого никуда засылать. И так все известно от партнёров. И пока колония платит деньги и используется в различных схемах,проблем у власти не будет-будет только у жителей. За суверенитет надо бороться до крови,а есть ли такие политики в Латвии?Есть,наверняка,но их всегда убирали или компрометировать.Старая схема,рассказанная ещё одним нацистом раввином на их сборище:Как контролировать колонии и как поступать с гоями,,🔯👽😈

    10
    19
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    12-го ноября

    Твайку 2 всех выпустили?

    47
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    12-го ноября

    Синдром Даннинга-Крюгера в действии ! ...Тогда дворники города Смилтене должны проникнуть в Форт-Нокс ! ))))

    48
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    12-го ноября

    Голуб мира.

    28
    2
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    Ой,дурак...В российских спецслужбах уже давно полно двойных,а то и тройных агентов,поэтому никуда не надо проникать. Надо просто позвонить кое куда и там скажут,что живите спокойно,пока ваши делятся с нашими,а перестанете делиться,то вполне возможно,что соорудим вам какую нибудь пакость,хотя у нас у самих не все в порядке.Кругом одни антисемиты...😂

    12
    26
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го ноября

    "Раазрешшитте претставиттться - Вилис Скуя!" - "Откуда?!". Больше про интеллект этого министра добавить нечего...

    81
    4
Читать все комментарии

Видео