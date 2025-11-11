Бывший министр внутренних дел Латвии о ситуации в сфере внутренний безопасности.

Экс-политик и экс-глава МВД Марис Гулбис в интервью ТВ-24 коснулся вопроса внутренней безопасности. Он напомнил, что в Латвии много русскоязычных, "на которых Россия может легко повлиять".

"Если в Чехии считают, что у них может быть от 400 до 500 "спящих" агентов России, то в Латвии, возможно, это число намного больше!" - полагает бывший политик.

Он выразил пожелание, чтобы латвийские разведчики внедрялись в российские спецслужбы и заранее информировали латвийскую госбезопасность о готовящихся в отношении нас преступлениях.

"Так в свое время действовали американцы, внедряясь в советские спецслужбы", - заявил экс-глава МВД.