Президент Латвии Эдгар Ринкевич созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал поддерживать Киев в его борьбе с Россией.

О телефонном разговоре в соцсетях рассказал Зеленский: «Я проинформировал его (Ринкевича - bb.lv) о своей встрече с президентом Трампом и о нашей работе с американской переговорной командой. Мы очень хорошо поработали, и тот факт, что русские сейчас пытаются сорвать прогресс с помощью очередной волны фальсификаций, лишь подтверждает качество наших встреч и общения с американской стороной… ...Я пригласил президента Латвии посетить Украину».

В свою очередь Эдгар Ринкевич сообщил, что в ходе телефонного разговора проинформировал украинского лидера о планируемой военной и гражданской поддержке Украины со стороны Латвии в 2026 году. Также президенты обсудили текущий процесс мирных переговоров.

Ринкевич также выразил поддержку территориальной целостности, безопасности и суверенитету Украины, а также дипломатическим усилиям Украины, США и Европы по прекращению войны.

I spoke with President of Latvia @edgarsrinkevics. I thanked him for the support and assistance – steadfast since 2022 – which Ukrainians value immensely.



I informed him about my meeting with President Trump and our work with the American negotiating team. We worked very well,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025

Как сообщал bb.lv, в воскресенье Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и по итогам переговоров заявил, что мирный план по войне между Украиной и Россией согласован на 90%. При этом и Зеленский, и Трамп отметили, что вопрос территориальной принадлежности Донбасса по-прежнему остаётся нерешённым.