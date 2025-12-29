Baltijas balss logotype
Алло, президент у аппарата! Зеленский рассказал Ринкевичу о том, как прошла его встреча с Дональдом Трампом 4 2326

Политика
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский и Ринкевич уже не раз встречались лично.

Зеленский и Ринкевич уже не раз встречались лично.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал поддерживать Киев в его борьбе с Россией.

О телефонном разговоре в соцсетях рассказал Зеленский: «Я проинформировал его (Ринкевича - bb.lv) о своей встрече с президентом Трампом и о нашей работе с американской переговорной командой. Мы очень хорошо поработали, и тот факт, что русские сейчас пытаются сорвать прогресс с помощью очередной волны фальсификаций, лишь подтверждает качество наших встреч и общения с американской стороной… ...Я пригласил президента Латвии посетить Украину».

В свою очередь Эдгар Ринкевич сообщил, что в ходе телефонного разговора проинформировал украинского лидера о планируемой военной и гражданской поддержке Украины со стороны Латвии в 2026 году. Также президенты обсудили текущий процесс мирных переговоров.

Ринкевич также выразил поддержку территориальной целостности, безопасности и суверенитету Украины, а также дипломатическим усилиям Украины, США и Европы по прекращению войны.

Как сообщал bb.lv, в воскресенье Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и по итогам переговоров заявил, что мирный план по войне между Украиной и Россией согласован на 90%. При этом и Зеленский, и Трамп отметили, что вопрос территориальной принадлежности Донбасса по-прежнему остаётся нерешённым.

#США #Украина #Латвия #поддержка #мирные переговоры #Россия #политика
Оставить комментарий

(4)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    29-го декабря

    О как! Ты смотри, карлик-нюхальщик не успел дверью хлопнуть в Белом домике, как ПЕРВЫМ же делом начал звонить в "величайшую страну" с докладом! А Доня думает что он главный в мире... Не тут-то было!

    54
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Яшка Одесский
    29-го декабря

    Не, первым делом он Макрону позвонил. А уже потом всех "друзей" по очереди обзванивать начал - заодно и с Новым годом поздравить, чтоб потом на телефоне не висеть, а ну как Россия свет отключит?

    22
    4
  • Д
    Добрый
    Яшка Одесский
    30-го декабря

    Забываешь принимать таблетки,ситуация усугубляется,придётся придётся принудительно отправлять тебя на амбулаторное лечение

    1
    6
  • A
    Aleks
    29-го декабря

    Уже эстонская разведка доложила,что Россия не со́бирается нападать на страну,что означает,что эстонское правительство будет сильно сворачивать оборонные расходы,в отличии от Латвии,где особая разведка и клоун Ринкевич ,поэтому грабеж бюджета только усилится в ,,оборонных,, целях. Кому охота соскакивать с такой засекреченной кормушки?

    74
    5
Читать все комментарии

