Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Путин был очень щедрым к Украине»: Трамп сумел удивить Зеленского 4 4270

В мире
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV

На переговорах с Украиной согласовали 95% вопросов, остались 1-2 пункта, которые надо обсудить, заявил президент США Трамп после встречи с президентом Украины Зеленским в воскресенье во Флориде.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что 20 пунктов мирного плана были согласованы на 100%.

Территориальный вопрос

Трамп признал, что территориальный вопрос "до конца не развязали". По Донбассу "надо согласовывать позиции, но мне кажется, что все движется в нужном направлении", заявил Трамп.

В свою очередь Зеленский,отвечая на вопрос, согласен ли Киев на демилитаризованную зону на Донбассе, несколько неопределенно заявил, что "наши команды сблизились". При этом он отметил, что "надо соблюдать украинскую Конституцию". По словам Зеленского, "референдум может быть одним из ключей для этого замка".

Трамп также считает, что "парламент или референдум должен согласовать этот вопрос". "Но население явно за прекращение боев", - уверен президент США.

Трамп считает, что в ближайшие месяцы могут быть захвачены новые украинские территории, поэтому "лучше заключить сделку сейчас". "Мы говорили с Путиным по поводу Запорожской АЭС. И он готов работать вместе с Украиной, готов сделать ее открытой", - заявил Трамп.

Когда договорятся?

Решение по всем шести документам мирного плана может последовать уже в январе, заявил Зеленский. В свою очередь Трамп добавил, что "если все пойдет хорошо, понадобится до нескольких недель".

"Но все может пойти не хорошо", поскольку по некоторым пунктам на переговорах были разногласия, предупредил президент США.

Трамп также аявил, что "Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украине".

Из неожиданного

"Россия хочет видеть Украину успешной. Путин был очень щедрым для успеха Украины, например при продаже энергоносителей по низким ценам... Россия готова участвовать в восстановлению Украины. Россия хочет успеха Украине", - заявил Трамп.

Не поскупился Трамп и на похвалы в свой адрес - как переговорщика. Несмотря на отсутсвие внятных результатов, президент США назвал прошедшую встречу «потрясающей».

Читайте нас также:
#Путин #США #Украина #Зеленский #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
5
2
5
2
1

Оставить комментарий

(4)
  • ФФ
    Федул Федулов
    29-го декабря

    Думаю Украине не о чем беспокоится, на фронте у них все впорядке, города отбивают, Россия скоро рухнет под тяжестью экономических проблем, нужно просто немного подождать... Главное, Трампа не слушать.

    0
    0
  • Д
    Добрый
    29-го декабря

    Путлер рчень щедрый.Обещал ракет,бомб на Украину не жалеть?Катился бы лучше Путлер со своей щедротой на скамью подсудимых в Гаагу

    6
    50
  • A
    Aleks
    29-го декабря

    😂😂😂Конечно Путин,любимец всех русскоязычных евреев мира ,которому они должны памятник поставить в Москве по словам раввина Финкеля,потому что никогда евреи не жили в России так хорошо,будет и за мир,и за восстановление Небесного Иерусалима на Украине,чтобы памятник ему поставили не только в Москве . Надо ещё время,чтобы подготовить населения стран к победе каждой и сохранить лицо Путину и Зеленскому,если,конечно,ему не уготована почетная ссылка как Мише Горбачеву с вывезенными огромными деньгами.

    4
    34
  • Д
    Добрый
    Aleks
    29-го декабря

    Тебе,как главному еврею Латвии хоть что-то с барского стола перепадёт?

    17
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США
Изображение к статье: Южнокорейская военщина гордится своим потенциалом. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео