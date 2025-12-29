На переговорах с Украиной согласовали 95% вопросов, остались 1-2 пункта, которые надо обсудить, заявил президент США Трамп после встречи с президентом Украины Зеленским в воскресенье во Флориде.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что 20 пунктов мирного плана были согласованы на 100%.

Территориальный вопрос

Трамп признал, что территориальный вопрос "до конца не развязали". По Донбассу "надо согласовывать позиции, но мне кажется, что все движется в нужном направлении", заявил Трамп.

В свою очередь Зеленский,отвечая на вопрос, согласен ли Киев на демилитаризованную зону на Донбассе, несколько неопределенно заявил, что "наши команды сблизились". При этом он отметил, что "надо соблюдать украинскую Конституцию". По словам Зеленского, "референдум может быть одним из ключей для этого замка".

Трамп также считает, что "парламент или референдум должен согласовать этот вопрос". "Но население явно за прекращение боев", - уверен президент США.

Трамп считает, что в ближайшие месяцы могут быть захвачены новые украинские территории, поэтому "лучше заключить сделку сейчас". "Мы говорили с Путиным по поводу Запорожской АЭС. И он готов работать вместе с Украиной, готов сделать ее открытой", - заявил Трамп.

Когда договорятся?

Решение по всем шести документам мирного плана может последовать уже в январе, заявил Зеленский. В свою очередь Трамп добавил, что "если все пойдет хорошо, понадобится до нескольких недель".

"Но все может пойти не хорошо", поскольку по некоторым пунктам на переговорах были разногласия, предупредил президент США.

Трамп также аявил, что "Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украине".

Из неожиданного

"Россия хочет видеть Украину успешной. Путин был очень щедрым для успеха Украины, например при продаже энергоносителей по низким ценам... Россия готова участвовать в восстановлению Украины. Россия хочет успеха Украине", - заявил Трамп.

Не поскупился Трамп и на похвалы в свой адрес - как переговорщика. Несмотря на отсутсвие внятных результатов, президент США назвал прошедшую встречу «потрясающей».