Стало известно, кто может заменить сборную Ирана на ЧМ-2026 0 182

Спорт
Дата публикации: 15.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно, кто может заменить сборную Ирана на ЧМ-2026

Сборная Ирана может не принять участия в чемпионате мира 2026 года. В таком случае ее место, вероятнее всего, займет другая команда из Азиатской конфедерации футбола.

Наиболее вероятным кандидатом на замену считается сборная Ирака.

31 марта иракская команда сыграет в финале межконтинентального плей-офф против победителя противостояния Боливия – Суринам. Если Ирак уступит в этом матче, именно он может получить путёвку на мировое первенство вместо Ирана.

Если же иракская сборная выиграет и квалифицируется на турнир напрямую через плей-офф, следующим претендентом станет команда Объединённых Арабских Эмиратов. ОАЭ ранее проиграли Ираку в финале азиатской квалификации и находятся следующими в очереди среди сборных AFC.

#футбол #Ирак #Боливия
