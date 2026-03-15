Интерес кошек к запаху человеческого пота может казаться странным, ведь эти животные славятся аккуратностью и вниманием к чистоте. Однако специалисты называют несколько факторов, объясняющих такое поведение питомцев.

Один из них связан с ощущением безопасности. Для кошки важна стабильная и знакомая среда, а запах владельца становится частью привычной обстановки. Даже если речь идет о поте, знакомый аромат способен успокаивать животное и создавать ощущение защищенности.

Питомцы активно исследуют пространство вокруг себя, определяя, какие запахи относятся к их территории. Когда кошка лежит на одежде хозяина или трется о нее, она не только чувствует привычный аромат, но и оставляет собственные метки, смешивая их со знакомым запахом.

Еще один фактор — реакция на изменения в состоянии человека. Кошки способны замечать усиление запаха пота и нередко начинают уделять владельцу больше внимания. Такое поведение иногда рассматривают как проявление поддержки со стороны животного.

Влияние могут оказывать и вещества, выделяемые потовыми железами. Феромоны способны воздействовать на поведение кошек. Особенно заметно это бывает у самок во время течки при отсутствии партнера: в этот период их интерес к запаху пота, особенно мужского, может усиливаться. Некоторые ученые также предполагают, что питомцы способны реагировать на гормональные изменения у беременных хозяек.

Есть и более простое объяснение. Пот содержит соли, а соленый запах и вкус могут привлекать кошек. При этом специалисты отмечают, что слишком выраженное стремление животного к соленому иногда может указывать на нехватку соли в организме. В таком случае владельцу советуют показать питомца ветеринарному врачу.