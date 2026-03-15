В воскресенье днем местами в Курземе ожидается дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
День начнется с преимущественно солнечной погоды, но постепенно с запада небо затянут облака, которые принесут дождь в некоторые районы Курземе во второй половине дня.
Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юга и юго-востока, временами порывистый, а во второй половине дня в Курземе перейдет на южный и юго-западный.
Воздух прогреется до +8...+13 градусов.
В Риге день будет солнечным и сухим, вечером станет облачно. Ветер от слабого до умеренного с юга, воздух прогреется до +11...+13 градусов.
