Статус инвалидности в Латвии лишь частично достигает своей цели, при этом система поддержки является раздробленной и неравномерной, констатирует Государственный контроль, пишет ЛЕТА.

Аудиторы указывают, что ни одно учреждение в Латвии не оценивает в целом потребности человека с инвалидностью — в плане здоровья, социальных аспектов, передвижения и повседневного функционирования. Поэтому получение поддержки во многом зависит от знаний самого человека или его близких и их способности ориентироваться в раздробленной системе.

В 2024 году в Латвии насчитывалось более 221 000 человек с инвалидностью, и с 2018 года их число увеличилось более чем на 15%.

На экспертизу инвалидности и поддержку в 2024 году государство направило как минимум 1,039 миллиарда евро, что составляет 6,4% от всех государственных расходов, а самоуправления – ещё не менее 20 миллионов евро. Значительная часть этих средств расходуется на пенсии и пособия, а меньшая – на услуги, помогающие справляться с повседневными трудностями, включая уход, транспорт, реабилитацию и адаптацию жилья.

Аудит также показал, что экспертиза инвалидности в целом проводится в соответствии с нормативными актами, однако сам процесс организован неэффективно. Например, направления на экспертизу до сих пор оформляются на бумаге, а подготовить их в системе e-veselība можно будет только в 2029 году.

Кроме того, Государственная комиссия врачей по экспертизе здоровья и трудоспособности (ГКВЭЗТ) не имеет доступа к данным других учреждений о проведённых обследованиях, технических вспомогательных средствах, полученном уходе или реабилитации, поэтому сбором информации в основном занимаются семейные врачи, что увеличивает административную нагрузку.

Госконтроль подчёркивает, что в определении инвалидности до сих пор доминирует медицинский подход, а переход к оценке ограничений функционирования и активности согласно классификации Всемирной организации здравоохранения затягивается – новую методику планируется ввести только к 2030 году.

Аудиторы также указывают на проблемы с ресурсами ГКВЭЗТ – около 60% экспертов работают с перегрузкой, а решения не всегда принимаются в срок.

Ситуацию осложняет и возложенная на ГКВЭЗТ функция продления больничных листов после 26 недель, что по сути является задачей системы здравоохранения. На выполнение этой функции требуется около четырёх ставок врачей-экспертов в год. По оценкам аудиторов, передача этой функции Минздраву могла бы сократить количество задержек в принятии решений почти на 46%. Госконтроль считает необходимым пересмотреть как число ставок, так и функции, возложенные на комиссию, чтобы обеспечение инвалидности было устойчивым и своевременным.

Систему поддержки в целом Госконтроль характеризует как раздробленную и неравномерную, особенно на уровне самоуправлений, где доступность и объём услуг существенно зависят от места жительства.

Аудиторы напоминают, что в декабре 2024 года законом был установлен минимальный набор социальных услуг, который должен быть полностью внедрён к 2029 году. Однако уже в 2025 году во всех самоуправлениях из семи услуг, предусмотренных для людей с функциональными нарушениями, будут предоставляться только две.

Например, услуга группового дома (квартиры) для людей с ментальными нарушениями в настоящее время доступна только в 38 самоуправлениях.

Серьёзной проблемой в отчёте названа поддержка по уходу – она раздроблена, недостаточна и трудно администрируема, поскольку одна и та же потребность обеспечивается разными инструментами, ни один из которых не является достаточным.

Госконтроль сообщает, что 63,6% детей и 83,2% взрослых с очень тяжёлыми функциональными нарушениями, которые получают государственное пособие по уходу, не используют услуги по уходу от самоуправлений. При этом размер государственного пособия даже не покрывает среднюю стоимость услуг, превышая её минимум на 220 евро.

Как отмечает Госконтроль, в качестве решения Министерство благосостояния (МБ) предлагает только увеличение пособия по уходу, которое запланировано с 2030 года. Однако, по оценке аудиторов, это существенно не улучшит ситуацию, поскольку часть людей всё равно не сможет получить нужные услуги в необходимом объёме. Госконтроль подчёркивает, что средства, планируемые на увеличение пособия, в первую очередь следует направить на развитие самих услуг по уходу.

Также аудиторы указывают на недостатки поддержки в сфере транспорта – она раздроблена и недостаточно целенаправленна. Государственное пособие в размере 105 евро раз в полгода компенсирует лишь малую часть реальных расходов на передвижение, а услуга по адаптации транспортного средства слишком ограничена – она в основном предназначена для тех, кто управляет автомобилем самостоятельно. Кроме того, процедура получения карты на право использовать парковочные места для инвалидов неудобна: её выдаёт Дирекция безопасности дорожного движения, хотя вся необходимая информация находится в распоряжении ГКВЭЗТ.

Госконтроль сообщает, что Министерству благосостояния даны девять рекомендаций, чтобы статус инвалидности в будущем можно было использовать как основание для целенаправленной поддержки. Среди прочего предлагается улучшить информационный обмен, укрепить ресурсы ГКВЭЗТ и больше ориентировать государственную и муниципальную поддержку на реальные потребности человека, а не на формальные критерии.