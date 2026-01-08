Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия передаёт Польше командование 1-й Постоянной противоминной военно-морской группой НАТО 0 184

Политика
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия передаёт Польше командование 1-й Постоянной противоминной военно-морской группой НАТО

В четверг Польша принимает от Латвии командование 1-й Постоянной противоминной военно-морской группой НАТО (SNMCMG1), сообщили агентству LETA в Национальных вооружённых силах.

В честь этого события в Риге запланирована торжественная церемония официальной передачи полномочий командующего польскому офицеру, что символизирует ротационный характер руководства НАТО и коллективную приверженность Альянса обеспечению безопасности судоходства в море.

Под командованием капитана латвийских Военно-морских сил Яниса Ауце SNMCMG1 проводила масштабные противоминные операции и обеспечивала безопасность судоходства в Балтийском регионе. В общей сложности группа обнаружила 57 исторических морских мин и четыре неразорвавшихся взрывоопасных предмета, в том числе пять мин типа MK25 датского производства.

Группа нейтрализовала и уничтожила 40 исторических мин, пять мин MK25 и четыре взрывоопасных предмета, тем самым повысив безопасность навигации и свободу судоходства.

"Прошедшие шесть месяцев стали одними из самых напряжённых, но и самых профессионально удовлетворяющих в моей карьере. Достигнутые результаты ясно демонстрируют наш вклад в укрепление коллективной обороны и сдерживания НАТО. За это время мы эффективно провели учения по поддержанию боевой готовности, достигли полной взаимной интеграции и выполнили все задачи как сплочённая и высокопрофессиональная группа кораблей", – подчеркнул Ауце.

По его словам, присутствие группы и её постоянная готовность передавали чёткий и убедительный сигнал сдерживания, демонстрируя решимость союзников и их способность оперативно реагировать на любую угрозу. Ауце добавил, что SNMCMG1 готова защищать каждый сантиметр территории НАТО.

Это уже второй раз, когда Латвии доверено командование SNMCMG1 – впервые это произошло в 2017 году, что свидетельствует о доверии союзников к профессионализму, компетентности и способности латвийских Военно-морских сил выполнять стратегически важные задачи по укреплению коллективной безопасности НАТО.

Во время военной активности НАТО под названием Baltic Sentry были осуществлены скоординированные усилия по защите подводной критически важной инфраструктуры и повышению осведомлённости о ситуации в море. Постоянное присутствие SNMCMG1 играет ключевую роль в предотвращении потенциальных угроз. Постоянное патрулирование, наблюдательная деятельность и готовность к быстрому реагированию подтверждают приверженность НАТО реагировать, сдерживать и защищать основные морские коммуникации в Балтийском регионе.

С июля 2025 года в составе SNMCMG1 действовали 11 кораблей, представлявших 11 стран-союзников НАТО: Бельгию, Канаду, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу и Португалию. Группа в общей сложности прошла более 12 760 морских миль, непрерывно выполняя задания в море.

1-я Постоянная противоминная военно-морская группа НАТО является одной из четырёх постоянных военно-морских групп НАТО. Эти группы формируют морской компонент Сил реагирования НАТО и действуют как силы быстрого реагирования. SNMCMG1 – одна из двух многонациональных военно-морских групп Альянса, созданных для проведения операций по уничтожению мин, и в составе Сил реагирования НАТО демонстрирует способность Альянса действовать по всему Североатлантическому региону, в Балтийском море и в арктической зоне.

Читайте нас также:
#НАТО #Польша #Латвия #Балтийское море
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Метрология самая точная наука. Эксклюзив!
Изображение к статье: Мэр Юрмалы и президент Латвии обсудили будущее концертного зала «Дзинтари»
Изображение к статье: Мэр Огре Эгилс Хелманис
Изображение к статье: Глава Адажской думы Микелсоне подала в отставку, не добившись поддержки депутатов (дополнено)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео