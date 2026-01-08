В честь этого события в Риге запланирована торжественная церемония официальной передачи полномочий командующего польскому офицеру, что символизирует ротационный характер руководства НАТО и коллективную приверженность Альянса обеспечению безопасности судоходства в море.

Под командованием капитана латвийских Военно-морских сил Яниса Ауце SNMCMG1 проводила масштабные противоминные операции и обеспечивала безопасность судоходства в Балтийском регионе. В общей сложности группа обнаружила 57 исторических морских мин и четыре неразорвавшихся взрывоопасных предмета, в том числе пять мин типа MK25 датского производства.

Группа нейтрализовала и уничтожила 40 исторических мин, пять мин MK25 и четыре взрывоопасных предмета, тем самым повысив безопасность навигации и свободу судоходства.

"Прошедшие шесть месяцев стали одними из самых напряжённых, но и самых профессионально удовлетворяющих в моей карьере. Достигнутые результаты ясно демонстрируют наш вклад в укрепление коллективной обороны и сдерживания НАТО. За это время мы эффективно провели учения по поддержанию боевой готовности, достигли полной взаимной интеграции и выполнили все задачи как сплочённая и высокопрофессиональная группа кораблей", – подчеркнул Ауце.

По его словам, присутствие группы и её постоянная готовность передавали чёткий и убедительный сигнал сдерживания, демонстрируя решимость союзников и их способность оперативно реагировать на любую угрозу. Ауце добавил, что SNMCMG1 готова защищать каждый сантиметр территории НАТО.

Это уже второй раз, когда Латвии доверено командование SNMCMG1 – впервые это произошло в 2017 году, что свидетельствует о доверии союзников к профессионализму, компетентности и способности латвийских Военно-морских сил выполнять стратегически важные задачи по укреплению коллективной безопасности НАТО.

Во время военной активности НАТО под названием Baltic Sentry были осуществлены скоординированные усилия по защите подводной критически важной инфраструктуры и повышению осведомлённости о ситуации в море. Постоянное присутствие SNMCMG1 играет ключевую роль в предотвращении потенциальных угроз. Постоянное патрулирование, наблюдательная деятельность и готовность к быстрому реагированию подтверждают приверженность НАТО реагировать, сдерживать и защищать основные морские коммуникации в Балтийском регионе.

С июля 2025 года в составе SNMCMG1 действовали 11 кораблей, представлявших 11 стран-союзников НАТО: Бельгию, Канаду, Данию, Финляндию, Францию, Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу и Португалию. Группа в общей сложности прошла более 12 760 морских миль, непрерывно выполняя задания в море.

1-я Постоянная противоминная военно-морская группа НАТО является одной из четырёх постоянных военно-морских групп НАТО. Эти группы формируют морской компонент Сил реагирования НАТО и действуют как силы быстрого реагирования. SNMCMG1 – одна из двух многонациональных военно-морских групп Альянса, созданных для проведения операций по уничтожению мин, и в составе Сил реагирования НАТО демонстрирует способность Альянса действовать по всему Североатлантическому региону, в Балтийском море и в арктической зоне.