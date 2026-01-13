Baltijas balss logotype
Националисты против Силини: Сейм начнет новый сезон с демарша правой оппозиции 12 2656

Политика
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Националисты против Силини: Сейм начнет новый сезон с демарша правой оппозиции
ФОТО: LETA

На первом в этом году пленарном заседании тон будет задавать Национальное объединение, которое вышло с инициативой о выражении недоверия Эвике Силини, а стало быть и всему правительству.

На сей раз премьера обвиняют в том, что она допустила невыполнение… «языковой» рекомендации в концепции о национальной безопасности. А именно: в документе было рекомендовано прекратить использование русского языка в общественных СМИ.

И хотя с 1-го января ликвидировано вещание на русском на Латвийском радио-4, тем не менее русский язык еще присутствует на сайте общественных СМИ, и это вызывает негодование у Райвиса Дзинтарса сотоварищи.

Поэтому под горячую руку попала премьер, которую можно обвинять во всем, но только не в какой-то любви к русскому языку! Да и потом возможность вещания на языках нацменьшинств предусмотрена законом — премьер уж точно тут ни при чем…

Кстати, 20-го января Конституционный суд как раз проводит открытое заседание по иску депутатов Национального объединения и Объединенного списка о соответствии Закона об общественных СМИ Сатверсме — речь идет о статьях закона, которые предусматривают возможность вещания на языках нацменьшинств.

Так или иначе, но шансы сместить Силиню и ее правительство близки к нулю. Несмотря на весь раздрай внутри коалиции, который мы наблюдали в конце минувшего года, партнеры по власти в реальности рушить свое же правительство не хотят.

Даешь 130 поправок!

Также на первом заседании Сейма в новом году депутаты планируют рассмотреть во втором чтении новый Закон об иммиграции, к которому подано аж 130 предложений! В процессе работы над документом из него исчезло упоминание… о русском языке. То есть теперь все анкеты, заявления и просьбы миграционного характера могут быть поданы только на латышском или английском языках.

Законопроект дает и право Кабинету Министров в случае необходимости, продиктованной, к примеру, соображениями безопасности, временно приостанавливать прием документов на выдачу виз гражданам тех или иных третьих стран.

В законопроекте ужесточается ответственность предпринимателей (юридических лиц) за приглашение, ввоз и выезд трудовых мигрантов, то бишь — за соблюдением установленного порядка нахождения в стране гастарбайтеров.

Кому доступны газеты и журналы?

Интересная повестка дня ждет депутатов и накануне пленарного заседания — так в комиссии Сейма по правам человека будет обсуждено исследование бюро омбудсмена о доступности населению различных форм средств массовой информации — начиная от печатных изданий и заканчивая интернетом.

А комиссия по запросам рассмотрит запрос депутатов Объединенного списка по поводу трат министерством финансов средств на «рекламу» или точнее — на информирование населения о принятом бюджете страны.

За интимные фото — в тюрьму

Сегодня парламентарии, работающие в подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний, обсудят во втором чтении поправки депутатов "Нового Единства", которые предусматривают уголовную ответственность за публичное распространение материалов интимного характера (фото, видео) без согласия тех, кто на этом видео-фото материалах изображен.

В свою очередь, депутаты комиссии Сейма по обороне и внутренним делам обсудят ситуацию в сфере миграции, а именно - возможность усовершенствования правового регулирования въезда в страну граждан третьих стран.

Депутаты из подкомиссии по теневой экономике обсудят ответ Службы госдоходов на письмо по поводу возможности обложить НДС в Латвии международные платформы Booking, Facebook, Airbnb и др.

#национализм #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(12)
  • Пп
    Прожектор перестройки
    13-го января

    Клоуны ряженные. Это какой имиджмейкер им посоветовал в камуфляж наряжаться? С Ренкевича подхватили? Хуторяне вообще любят создавать иллюзию воинственности, только когда им ничего не угрожает...

    56
    2
  • Д
    Дед
    13-го января

    Странные люди, кто голосует за этих националистов. Им же открытым текстом говорят, что ничего , кроме ненависти к русским они дать не готовы и не способны. Разве свой карман и благополучие не интересней, чем проблемы другой, даже и ненавистной, нации?

    54
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го января

    И подбородки на фото такие целеустремлённые, с ярко выраженным желанием сделать что - нибудь мерзко-отвратительное, но не для себя.

    45
    2
  • lo gos
    lo gos
    13-го января

    типа прячутся Они думают что их не видно, за грибами собрались, aaaaxxxaaa популизм на грани идиотизма

    41
    3
  • lo gos
    lo gos
    13-го января

    сидят в камуфляже Петушки

    48
    3
  • АП
    Алексей Попович
    13-го января

    Кто про что, а лысый про расчёску.

    44
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    Алексей Попович
    13-го января

    Сейчас, у латышей стало модным уехать и освободить место пакистанцу или индусу. Почему эти никак не уедут? Или они не считают себя латышами?

    53
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го января

    .... русский язык еще присутствует на сайте общественных СМИ.......

    Латышский тоже присутствует. Убирать, так по справедливости и тот и другой. И с радио тоже. Убрали один канал русского вещания, у берите и один латышский и не будет никакого ущемления.

    ......

    47
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го января

    Ну да, все проблемы Латвии уже решены - население благоденствует, жилья по доступной цене хватает, дороги отличные, пенсии и пособия такие, что можно жить... Чего бы тогда не затевать дебаты об интимных фото и прочей лабуде? Клоуны доморощенные - и те, кто сейчас полощут свои языки в чужих задах, и те, кто за них голосовал.Каждый народ имеет то правительство, которое его имеет. В нашем случае - с особым цинизмом.

    72
    3
  • A
    Aleks
    13-го января

    ,,Национальному объединению,,надо отвлекать свой электорат русской проблемой,чтобы электорат не понял какую задачу сионистов выполняет НО -замещение коренного монолитного общества Латвии и его раскол на инородцев,о чем говорила ещё господа Спектр из шведского института изучения иудаизма...Кстати,она не скрывала,что за всем этим стоят евреи и их за это будут ненавидеть. Поэтому ,отвлекая от темы,и поднимается русский вопрос все время,но долго ж это продолжаться тоже не может и народец,даже самый тупой,в конце концов осознает ,что к чему... И что потом?Даже с равно представить,если предсказание Лайтмана сбудется .😈

    33
    7
  • БТ
    Бесс Толковый
    Aleks
    13-го января

    "Национализм, есть последнее пристанище негодяев" - сказал когда-то древний мудрец.

    54
    2
  • VS
    Valdis Savickis
    13-го января

    За интимные фото-в тюрьму.А не под известную ли это даму закон проталкивают.Она из политиков единственная отличилась на камеру.У меня для истории в папке интереснейший фильмец сохранен.Там будущая первая дама сидит в нагише на диване,с Вудманом болтает...ну а потом..все как обычно у Вудмана.Больше я нигде и никогда голых совокупляющихся будущих и нынешних политиков не видел

    52
    4
Читать все комментарии

Видео