На первом в этом году пленарном заседании тон будет задавать Национальное объединение, которое вышло с инициативой о выражении недоверия Эвике Силини, а стало быть и всему правительству.

На сей раз премьера обвиняют в том, что она допустила невыполнение… «языковой» рекомендации в концепции о национальной безопасности. А именно: в документе было рекомендовано прекратить использование русского языка в общественных СМИ.

И хотя с 1-го января ликвидировано вещание на русском на Латвийском радио-4, тем не менее русский язык еще присутствует на сайте общественных СМИ, и это вызывает негодование у Райвиса Дзинтарса сотоварищи.

Поэтому под горячую руку попала премьер, которую можно обвинять во всем, но только не в какой-то любви к русскому языку! Да и потом возможность вещания на языках нацменьшинств предусмотрена законом — премьер уж точно тут ни при чем…

Кстати, 20-го января Конституционный суд как раз проводит открытое заседание по иску депутатов Национального объединения и Объединенного списка о соответствии Закона об общественных СМИ Сатверсме — речь идет о статьях закона, которые предусматривают возможность вещания на языках нацменьшинств.

Так или иначе, но шансы сместить Силиню и ее правительство близки к нулю. Несмотря на весь раздрай внутри коалиции, который мы наблюдали в конце минувшего года, партнеры по власти в реальности рушить свое же правительство не хотят.

Даешь 130 поправок!

Также на первом заседании Сейма в новом году депутаты планируют рассмотреть во втором чтении новый Закон об иммиграции, к которому подано аж 130 предложений! В процессе работы над документом из него исчезло упоминание… о русском языке. То есть теперь все анкеты, заявления и просьбы миграционного характера могут быть поданы только на латышском или английском языках.

Законопроект дает и право Кабинету Министров в случае необходимости, продиктованной, к примеру, соображениями безопасности, временно приостанавливать прием документов на выдачу виз гражданам тех или иных третьих стран.

В законопроекте ужесточается ответственность предпринимателей (юридических лиц) за приглашение, ввоз и выезд трудовых мигрантов, то бишь — за соблюдением установленного порядка нахождения в стране гастарбайтеров.

Кому доступны газеты и журналы?

Интересная повестка дня ждет депутатов и накануне пленарного заседания — так в комиссии Сейма по правам человека будет обсуждено исследование бюро омбудсмена о доступности населению различных форм средств массовой информации — начиная от печатных изданий и заканчивая интернетом.

А комиссия по запросам рассмотрит запрос депутатов Объединенного списка по поводу трат министерством финансов средств на «рекламу» или точнее — на информирование населения о принятом бюджете страны.

За интимные фото — в тюрьму

Сегодня парламентарии, работающие в подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний, обсудят во втором чтении поправки депутатов "Нового Единства", которые предусматривают уголовную ответственность за публичное распространение материалов интимного характера (фото, видео) без согласия тех, кто на этом видео-фото материалах изображен.

В свою очередь, депутаты комиссии Сейма по обороне и внутренним делам обсудят ситуацию в сфере миграции, а именно - возможность усовершенствования правового регулирования въезда в страну граждан третьих стран.

Депутаты из подкомиссии по теневой экономике обсудят ответ Службы госдоходов на письмо по поводу возможности обложить НДС в Латвии международные платформы Booking, Facebook, Airbnb и др.