В 2026 году сокращен размер доплат в государственных и муниципальных учреждениях 0 353

Политика
Дата публикации: 14.01.2026
LETA
Изображение к статье: В 2026 году сокращен размер доплат в государственных и муниципальных учреждениях
ФОТО: pixabay

С 2026 года размер доплат для сотрудников государственных и местных органов власти будет сокращен, постановило правительство во вторник, 13 января, пишут общественные СМИ.

Если до сих пор доплаты могли достигать 30% от заработной платы, то теперь в большинстве случаев они составят не более 20%. При этом установлены исключения, которые не будут затронуты сокращением премий. Решение было принято для экономии бюджетных средств и финансирования приоритетов в области безопасности.

Государственная канцелярия указала в проекте правил, что доплаты по-прежнему слишком широко используются в госуправлении - примерно в половине случаев, хотя целью предыдущей реформы была выплата более высокой базовой заработной платы, а не регулярных премий.

Правительство решило, что в 2026 году размер доплат в государственных и муниципальных учреждениях будет сокращен на 10% - вместо максимальных 30% будут присуждаться только 20%. Они смогут быть присуждены должностным лицам, замещающим отсутствующего коллегу, выполняющим дополнительные обязанности или вносящим существенный вклад в достижение стратегических целей учреждения. Потолок премий для прокуроров также будет снижен до 20%, в том числе в случаях, когда они заменяют других или проходят стажировку на более высокой должности.

Общая сумма премий в год не может превышать 20% от заработной платы. При этом в правилах сохраняется ряд исключений, когда размер премий может быть выше, с учетом специфики соответствующих должностей и интересов национальной безопасности. Например, для медицинских работников, заменяющих отсутствующих коллег или исполняющих обязанности на вакантной должности, премии по-прежнему смогут достигать до 50% от месячной заработной платы.

Аналогичные исключения предусмотрены для военнослужащих и сотрудников системы Министерства внутренних дел, сотрудников учреждений государственной безопасности, для которых максимальный размер премий составит до 30%, то есть остается на прежнем уровне.

#премии #экономия
