Несмотря на длительное внимание государства к проблеме теневой экономики, текущий подход остаётся недостаточно эффективным, поскольку планируемые и реализуемые меры в большей степени направлены на устранение последствий, а не причин её возникновения, говорится в аудите эффективности Государственного контроля о подходе Латвии к ограничению теневой экономики, сообщает ЛЕТА.

Как сообщили в Государственном контроле, в Латвии основным инструментом по борьбе с теневой экономикой является План по ограничению теневой экономики. В 2024 году началась реализация уже четвёртого плана на 2024–2027 годы, целью которого является сокращение доли теневой экономики с 19,9% до 18,9% от внутреннего валового продукта к 2027 году. Однако в ходе аудита было установлено, что значительных улучшений не прогнозируется.

В плане, помимо общих мер, выделены две приоритетные отрасли — строительство и здравоохранение. Оценив обоснованность их выбора, ревизоры пришли к выводу, что в здравоохранении уровень теневой экономики сравнительно низкий, тогда как отрасли с гораздо более высоким уровнем тени в план не включены. В строительной отрасли меры по ограничению теневой экономики реализуются уже долгое время, и её объём действительно сократился, но всё ещё остаётся высоким. По мнению ревизоров, запланированные меры не устраняют причин теневой экономики в строительстве.

В ходе проверки были оценены 56 мероприятий, предусмотренных планом, с точки зрения их влияния на сокращение теневой экономики, бюрократию и административную нагрузку. Установлено, что большинство мер усиливают контрольные механизмы, а не предотвращают появление теневой экономики. Ревизоры также отмечают, что в содержании плана недостаточно использованы научные исследования для выбора максимально эффективных решений.

По данным исследователей, налоги являются одним из основных факторов, стимулирующих теневую экономику. Хотя Министерство финансов работает над основами налоговой политики, в Латвии до сих пор не утверждён чёткий долгосрочный план её развития, подчёркивают ревизоры. По мнению Государственного контроля, предсказуемая налоговая политика — это важнейшее условие как для развития экономики, так и для сокращения теневой экономики.

"В то время как государство прилагает серьёзные усилия к выявлению и, как ожидается, к сокращению бюрократии и административной нагрузки, часть мероприятий в плане по ограничению теневой экономики направлена в противоположном направлении — на усиление требований и контрольных механизмов. Это борьба с последствиями, а не с причинами. Исследования показывают, что по мере роста благосостояния и уровня доверия теневая экономика обычно снижается", — заявила член совета Государственного контроля Инга Вилка.

Ревизоры также подчёркивают, что ограничение теневой экономики — это горизонтальная политика, в реализации которой участвует множество учреждений. Однако аудит показал, что институциональная система слишком сложна, ответственность размыта, а упор делается на процессы, а не на достижение конкретных результатов.

Государственный контроль указывает, что ведущую роль в этом вопросе играет Министерство финансов, где была создана специальная структура для координации работы по ограничению теневой экономики. По мнению ревизоров, расширение структуры министерства восемь лет назад за счёт нового заместителя госсекретаря и департамента по ограничению теневой экономики было несоразмерным и нерациональным. Тем не менее в аудите отмечено, что структурные изменения, проведённые в апреле 2025 года — возвращение к единой ответственности за налоговую политику и управление теневой экономикой — являются шагом к рационализации, и этот процесс следует продолжать.

Также подчёркивается, что оценка объёма теневой экономики — сложная задача, выполняемая с использованием разных методов. Последние доступные оценки в Латвии значительно различаются: по одним данным, доля теневой экономики составляет около 7%, по другим — немного выше 20% от ВВП.

Аудит показал, что Министерство финансов использует в качестве результативного показателя оценку профессора из Австрии Фридриха Шнайдера (19,9% в 2022 году), а в коммуникации с обществом и политиками — индекс теневой экономики профессоров А. Сауки и Т. Путниньша (21,4% в 2024 году). При этом данные Центрального статистического управления о незадекларированной экономике (6,7% в 2023 году) не используются. Государственный контроль подчёркивает, что это мешает объективному пониманию и оценке ситуации и снижает доверие к государственным данным. Кроме того, зависимость от отдельных исследований затрудняет объективную долгосрочную оценку результатов политики.

Государственный контроль призывает Министерство финансов пересмотреть государственный подход к ограничению теневой экономики, основывать решения и коммуникацию на всесторонних и доступных в долгосрочной перспективе данных, сокращать бюрократию и сосредоточиться на устранении причин теневой экономики.