Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Главным по бюджету ЕС назначен Ушаков 5 2457

Политика
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Главным по бюджету ЕС назначен Ушаков

Приоритеты — поддержка приграничья и борьба с дискриминацией крестьян.

Депутат Европарламента Нил Ушаков (группа социал-демократов) назначен главным докладчиком по бюджету Евросоюза на 2027 год. Это первый раз в истории, когда кто-то из депутатов Латвии или стран Балтии занимает эту стратегически важную должность, взяв на себя ответственность за главный годовой финансовый документ ЕС.

«У меня две главные задачи — социально ответственный европейский бюджет в целом, а также интересы Восточной Европы и приграничных государств», — отметил Ушаков.

Сейчас ведется работа над проектом основных направлений бюджета ЕС на 2027 год, и депутат предлагает включить в него ряд новшеств. В подготовленном Ушаковым проекте особое внимание уделено самоуправлениям, находящимся у внешней границы ЕС на востоке. Признается, что в приграничных районах имеются не только риски безопасности, но и структурные экономические и социальные проблемы, поэтому докладчик предлагает оказать особую поддержку именно для приграничных самоуправлений.

Кроме того, в подготовленном проекте впервые прямо говорится о необходимости положить конец дискриминации фермеров Центральной и Восточной Европы, устранив диспропорции в механизмах прямых платежей и поддержки.

"Приграничным самоуправлениям нужны целевые компенсации, а не только лозунги. А фермеры на Восточном фланге наконец-то должны получить честное отношение, прекратив растянувшееся годами неравенство", - подчеркивает Н.Ушаков. Важно, что в контексте приграничных регионов в проекте допускается возможность финансирования укрепления границ, или «необходимых физических мероприятий», с прямым использованием средств бюджета ЕС.

В целом подготовленный проект основных положений выраженно социально ориентирован. Жилье в документе определено как «фундаментальное право, а не объект спекуляций», впервые призвав сделать инвестиции Европейского уровня в доступность жилья. А в здравоохранении акцент перенаправлен с инфраструктуры на человеческие ресурсы, требуя внедрения эффективных стратегий удержания персонала для предотвращения «оттока мозгов» из систем здравоохранения стран-участниц.

2027 год - последний в рамках нынешнего многолетнего бюджета. В проекте основных положений Ушаков предлагает изменение парадигмы — отказаться от логики «в последний год надо освоить средства любой ценой», оценив вместо этого реальную отдачу бюджетных программ и то, как они помогли каждому жителю ЕС.

При работе над бюджетом 2027 года необходимо учитывать сложный финансовый фон и «бомбу замедленного действия» — растущие затраты на обслуживание долга NextGenerationEU. По прогнозам, процентные выплаты в 2027 году могут составить 10 миллиардов евро, тогда как в бюджете на это запланировано лишь неполные 5 миллиардов, составив дефицит более 5 миллиардов евро.

Сейчас разрабатываются основные бюджетные направления (Guidelines). В бюджетной процедуре это первый и наиболее концептуально важный шаг — политическая резолюция, которая определяет стратегические приоритеты и рамки до того, как Еврокомиссия сделает конкретные численные расчеты.

В предыдущем созыве Ушаков исполнял обязанности докладчика об административном бюджете Европарламента, а в этом году сфера его ответственности охватывает общий бюджет ЕС. Бюджет 2027 года особенно важен, так как это будет завершающий и решающий год в нынешней многолетней финансовой рамке.

Читайте нас также:
#жилье #здравоохранение #Европарламент #дискриминация #бюджет #фермеры #Евросоюз #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
6
0
0
0
1

Оставить комментарий

(5)
  • АТД
    Аня Тейлор-Джой
    16-го января

    Голубой воришка

    4
    12
  • AS
    Anna Still
    16-го января

    Правительство Латвии придумыват новые законы мы живём в Латвии а люди должны подчиняться этим законом но мнение уезжают из страны за лучшей жизнью

    3
    6
  • AS
    Anna Still
    16-го января

    Не хотелось бы Нила Ушакова страну может развалить но это правительство Латвии решает а не мы

    3
    7
  • A
    Aleks
    15-го января

    Главный гей ЕС по бюджету ..Там же растешь только так...Или надо иметь очень хорошее прошлое,как ,например,вербовку ещё на учебе в Дании ..(криминал.лв много лет назад) Хороший стукач Нил.Отлично справлялся с отведенной ролью внедрения в Партию ю Согласия или так и было задумано:русские должны были быть под присмотром .Цилевич не даст соврать.👽😈

    4
    12
  • A
    Aleks
    15-го января

    100%русский назначен главным по бюджету ЕС....😂😂😂Быть того не может... Эх,Нилушка,знали б мы заранее,что русские никогда не обманывают друг друга... Долго ты нам тут полоскал мозги и въехав в ЕС только на спинах русских ...

    14
    22
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Самые крупные министерские бюро - у Абу Мери, Силини и Спрудса
Изображение к статье: Денюжка счет любит.
Изображение к статье: В Рижской думе осудили квадроберов: культурные войны на муниципальном уровне Эксклюзив!
Изображение к статье: «Давать деньги на русский язык — это диверсия!»: латышские националисты недовольны премьером Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео