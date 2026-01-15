Депутат Европарламента Нил Ушаков (группа социал-демократов) назначен главным докладчиком по бюджету Евросоюза на 2027 год. Это первый раз в истории, когда кто-то из депутатов Латвии или стран Балтии занимает эту стратегически важную должность, взяв на себя ответственность за главный годовой финансовый документ ЕС.

«У меня две главные задачи — социально ответственный европейский бюджет в целом, а также интересы Восточной Европы и приграничных государств», — отметил Ушаков.

Сейчас ведется работа над проектом основных направлений бюджета ЕС на 2027 год, и депутат предлагает включить в него ряд новшеств. В подготовленном Ушаковым проекте особое внимание уделено самоуправлениям, находящимся у внешней границы ЕС на востоке. Признается, что в приграничных районах имеются не только риски безопасности, но и структурные экономические и социальные проблемы, поэтому докладчик предлагает оказать особую поддержку именно для приграничных самоуправлений.

Кроме того, в подготовленном проекте впервые прямо говорится о необходимости положить конец дискриминации фермеров Центральной и Восточной Европы, устранив диспропорции в механизмах прямых платежей и поддержки.

"Приграничным самоуправлениям нужны целевые компенсации, а не только лозунги. А фермеры на Восточном фланге наконец-то должны получить честное отношение, прекратив растянувшееся годами неравенство", - подчеркивает Н.Ушаков. Важно, что в контексте приграничных регионов в проекте допускается возможность финансирования укрепления границ, или «необходимых физических мероприятий», с прямым использованием средств бюджета ЕС.

В целом подготовленный проект основных положений выраженно социально ориентирован. Жилье в документе определено как «фундаментальное право, а не объект спекуляций», впервые призвав сделать инвестиции Европейского уровня в доступность жилья. А в здравоохранении акцент перенаправлен с инфраструктуры на человеческие ресурсы, требуя внедрения эффективных стратегий удержания персонала для предотвращения «оттока мозгов» из систем здравоохранения стран-участниц.

2027 год - последний в рамках нынешнего многолетнего бюджета. В проекте основных положений Ушаков предлагает изменение парадигмы — отказаться от логики «в последний год надо освоить средства любой ценой», оценив вместо этого реальную отдачу бюджетных программ и то, как они помогли каждому жителю ЕС.

При работе над бюджетом 2027 года необходимо учитывать сложный финансовый фон и «бомбу замедленного действия» — растущие затраты на обслуживание долга NextGenerationEU. По прогнозам, процентные выплаты в 2027 году могут составить 10 миллиардов евро, тогда как в бюджете на это запланировано лишь неполные 5 миллиардов, составив дефицит более 5 миллиардов евро.

Сейчас разрабатываются основные бюджетные направления (Guidelines). В бюджетной процедуре это первый и наиболее концептуально важный шаг — политическая резолюция, которая определяет стратегические приоритеты и рамки до того, как Еврокомиссия сделает конкретные численные расчеты.

В предыдущем созыве Ушаков исполнял обязанности докладчика об административном бюджете Европарламента, а в этом году сфера его ответственности охватывает общий бюджет ЕС. Бюджет 2027 года особенно важен, так как это будет завершающий и решающий год в нынешней многолетней финансовой рамке.