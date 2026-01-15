Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек 3 806

Политика
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек

Говоря о безопасности в связи с недавней трагедией в Торнякалнсе и теме энергетики, очевидно, что газовые плиты в основном используются в домах, построенных во времена СССР, поскольку электрическая инфраструктура в них соответствует уровню тех лет — вся энергосистема рассчитана на тогдашние потребности, заявил в передаче TV24 «Ziņu TOP» министр климата и энергетики Каспар Мелнис (СЗК), пишет LA.LV.

Министр пояснил, что в советских квартирах потребление электричества было совершенно иным: "Холодильник, телевизор, может быть, радио. А теперь у нас и кондиционеры, и посудомоечные машины, и другие устройства".

"Понятно, что теперь встает вопрос о полной реконструкции электросистемы всего дома. Не во всех домах это будет возможно, поскольку сети не выдержат. И тогда возникает главный вопрос — как и за какие деньги", — отметил Мелнис.

Министр отметил, что в этом году министерство попытается ввести программу помощи с подключением многоквартирных домов к собственным энергетическим сообществам: "Будет как с частными домами, где мы уже привыкли, что на крыше установлены солнечные панели".

Планируется, что в основе будет европейское финансирование, которое можно тратить только на «зеленые идеи». Министр призвал жильцов многоэтажек интересоваться новой программой.

LA.LV

Читайте нас также:
#энергетика #солнечные панели #финансирование #реконструкция #Каспар Мелнис
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
2
2
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    15-го января

    Солнце будешь регулировать,министришко,которое светит недолго раз в три месяца? Наверное ,находится сей министр постоянно где то в теплых,солнечных краях и с реалиями Латвии никак не связан?!

    24
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    15-го января

    "министр климата и энергетики" - очередной высокооплачиваемый дармоед с штатом с таких же сотрудников, создающих видимость бурной деятельности.

    30
    1
  • Е
    Ехидный
    15-го января

    одного не пойму - больничка на Аптиекас маленькая !!! так откуда набирают столько дебилов ????

    27
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Самые крупные министерские бюро - у Абу Мери, Силини и Спрудса
Изображение к статье: Денюжка счет любит.
Изображение к статье: В Рижской думе осудили квадроберов: культурные войны на муниципальном уровне Эксклюзив!
Изображение к статье: «Давать деньги на русский язык — это диверсия!»: латышские националисты недовольны премьером Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Сон в прохладной комнате снижает нагрузку на сердце у пожилых
Люблю!
Изображение к статье: Причины храпа, его опасности для здоровья и способы избавления от него
Дом и сад
Изображение к статье: Скриншот: thesun.co.uk
Lifenews
Изображение к статье: Назван неочевидный признак скрытых болезней мозга
Lifenews
Изображение к статье: Скриншот
Техно
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео