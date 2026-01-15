Говоря о безопасности в связи с недавней трагедией в Торнякалнсе и теме энергетики, очевидно, что газовые плиты в основном используются в домах, построенных во времена СССР, поскольку электрическая инфраструктура в них соответствует уровню тех лет — вся энергосистема рассчитана на тогдашние потребности, заявил в передаче TV24 «Ziņu TOP» министр климата и энергетики Каспар Мелнис (СЗК), пишет LA.LV.

Министр пояснил, что в советских квартирах потребление электричества было совершенно иным: "Холодильник, телевизор, может быть, радио. А теперь у нас и кондиционеры, и посудомоечные машины, и другие устройства".

"Понятно, что теперь встает вопрос о полной реконструкции электросистемы всего дома. Не во всех домах это будет возможно, поскольку сети не выдержат. И тогда возникает главный вопрос — как и за какие деньги", — отметил Мелнис.

Министр отметил, что в этом году министерство попытается ввести программу помощи с подключением многоквартирных домов к собственным энергетическим сообществам: "Будет как с частными домами, где мы уже привыкли, что на крыше установлены солнечные панели".

Планируется, что в основе будет европейское финансирование, которое можно тратить только на «зеленые идеи». Министр призвал жильцов многоэтажек интересоваться новой программой.

LA.LV