Первое в этом году пленарное заседание Сейма началось с демарша правой оппозиции.

Итак, сегодня оппозиция - на сей раз в лице Национального объединения и Объединенного списка, - потребовала выразить недоверие главе правительства. Причина, правда, явно притянута за уши - за то, что общественные СМИ по-прежнему готовят передачи (правда, только в интернете) и тексты и на русском языке, что не соответствует рекомендациям, которые содержит концепция национальной безопасности.

Результат тоже был очевиден: инициатива об отставке Силини была отклонена. Ее поддержали только те депутаты, которые и вышли с данной инициативой.

Депутаты "Латвия на первом месте" и "Стабильности!" не участвовали в голосовании - Силиня заслуживает отставки, но вовсе не из-за языка.