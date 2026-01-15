Baltijas balss logotype
Силиня осталась премьером. Попытка уволить премьера «за язык» провалилась 1 354

Политика
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Силиня осталась премьером. Попытка уволить премьера «за язык» провалилась

Первое в этом году пленарное заседание Сейма началось с демарша правой оппозиции.

Итак, сегодня оппозиция - на сей раз в лице Национального объединения и Объединенного списка, - потребовала выразить недоверие главе правительства. Причина, правда, явно притянута за уши - за то, что общественные СМИ по-прежнему готовят передачи (правда, только в интернете) и тексты и на русском языке, что не соответствует рекомендациям, которые содержит концепция национальной безопасности.

Результат тоже был очевиден: инициатива об отставке Силини была отклонена. Ее поддержали только те депутаты, которые и вышли с данной инициативой.

Депутаты "Латвия на первом месте" и "Стабильности!" не участвовали в голосовании - Силиня заслуживает отставки, но вовсе не из-за языка.

#русский язык #Сейм #оппозиция #парламент #голосование #национальная безопасность #общественные сми #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    15-го января

    Предвыборный популизм.

    8
    1

