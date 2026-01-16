В бюро Абу Мери работают 20 сотрудников, включая парламентского секретаря Министерства здравоохранения Лигу Аболиню. Из них 16 являются советниками министра, 10 из которых внештатные. Кроме советников, в бюро есть сотрудники, отсутствующие в офисах других министров, например помощник в бюро министра и помощник министра по вопросам международной коммуникации

В бюро премьер-министра Силини работают 14 сотрудников, включая парламентского секретаря Карину Плоку. Всего у премьера восемь советников по различным отраслям и три консультанта. Также в бюро заняты руководитель и секретарь премьер-министра.

Бюро Спрудса состоит из 13 сотрудников. Девять из них - советники по различным отраслям, в том числе три внештатных. В бюро также работает парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере, которая на этой неделе стала депутатом Сейма.

Наименьшее количество сотрудников - по три человека - в бюро министра внутренних дел Рихарда Козловскиса и министра климата и энергетики Каспара Мелниса. В этих бюро отсутствуют парламентские секретари министерств.

В общей сложности восемь министерств не включили своих парламентских секретарей в состав работников бюро министров.

В офисах некоторых министров работают одни и те же сотрудники. Например, депутат Рижской думы Мартиньш Коссович является внештатным советником по вопросам укрепления надлежащего управления в бюро министра сообщения Атиса Швинки, а также внештатным советником по вопросам развития оборонной промышленности у Спрудса.

Не все работники бюро министров получают за свою работу денежное вознаграждение.