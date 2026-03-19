Латвийский эксперт оценил ситуацию с миграцией и влиянием мусульманских избирателей, заявив, что лидеры ЕС вынуждены "балансировать как цирковые артисты".

Руководитель Центра Ближнего Востока Латвийского университета Леон Тайванс в интервью высказал критическое мнение о ситуации в Европе. По его словам, в ряде стран ЕС политики ведут себя осторожно из-за страха потерять поддержку избирателей.

«Мы видим, какая ситуация во Франции: политики боятся, они опасаются сказать что-то против Ирана, потому что сразу поднимутся местные мусульмане и скажут: “Ну-ну, мы за тебя не проголосуем”», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что подобное давление влияет на поведение европейских лидеров. В качестве примера он привел Германию: «Канцлер Германии Фридрих Мерц очень осторожно ходит по лезвию ножа, балансирует как цирковой артист».

По словам Тайванса, аналогичная ситуация наблюдается и в других странах Европы. «И в Италии огромная иммиграция», — добавил он, описывая общую обстановку на континенте.