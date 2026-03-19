В пятницу в Латвии начиная с северо-запада установится ясная погода и будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Вечером в четверг и в ночь на пятницу ожидаются дождь, мокрый снег и туман. Ночью и утром на дорогах местами будет гололедица.

В пятницу в течение дня осадков больше не ожидается, а в Латгале дольше сохранится облачное небо. Будет дуть северный ветер от слабого до умеренного.

Температура воздуха ночью и ранним утром составит -2...+2 градуса, днем потеплеет до +7...+10 градусов, но местами на побережье температура не превысит +3 градусов.

В Риге вечером в четверг пройдет дождь, ночью ожидается туман, а в пятницу будет солнечно. Ночью температура опустится до нуля, днем составит около +3 градусов на севере и +7 градусов на юге.