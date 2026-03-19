Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды завтра 0 691

Наша Латвия
Дата публикации: 19.03.2026
LETA
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды завтра

В пятницу в Латвии начиная с северо-запада установится ясная погода и будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Вечером в четверг и в ночь на пятницу ожидаются дождь, мокрый снег и туман. Ночью и утром на дорогах местами будет гололедица.

В пятницу в течение дня осадков больше не ожидается, а в Латгале дольше сохранится облачное небо. Будет дуть северный ветер от слабого до умеренного.

Температура воздуха ночью и ранним утром составит -2...+2 градуса, днем потеплеет до +7...+10 градусов, но местами на побережье температура не превысит +3 градусов.

В Риге вечером в четверг пройдет дождь, ночью ожидается туман, а в пятницу будет солнечно. Ночью температура опустится до нуля, днем составит около +3 градусов на севере и +7 градусов на юге.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео