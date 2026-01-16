Baltijas balss logotype
В Сейме проходит конференция, посвященная 35-й годовщине баррикад 1 214

Политика
Дата публикации: 16.01.2026
LETA
Изображение к статье: В Сейме проходит конференция, посвященная 35-й годовщине баррикад

Сегодня в Сейме проходит конференция, посвященная 35-й годовщине баррикад, сообщили в пресс-службе парламента.

В конференции "Январские баррикады 1991 года как проявление народного сопротивления тоталитарному режиму и уроки для современности" примут участие историки, политики и эксперты в области права и безопасности.

Конференцию откроют председатель Сейма Дайга Миериня, президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня. К присутствующим также обратятся заместитель председателя Сейма Занда Калниня-Лукашевица и президент Клуба декларации 4 мая Велта Чеботаренок.

Модератором конференции будет президент Клуба участников баррикад 1991 года Ренарс Заляйс.

В первой части конференции ее участники обсудят национальное и международное значение баррикад и их вклад в формирование основ безопасности Латвии. С докладами выступят бывший президент Латвии Эгилс Левитс, председатель комиссии по обороне и внутренним делам Верховного совета во время баррикад Талавс Юндзис и бывший председатель Народного фронта Ромуалдс Ражукс.

Во второй части конференции основное внимание будет уделено правовым, историческим и военным аспектам ненасильственного сопротивления и роли общества. В дискуссии примут участие судья Суда Европейского союза Инета Зиемеле, историк и ведущий исследователь Института истории Латвии Гунтис Земитис, ведущий исследователь Латвийской национальной академии обороны Иева Берзиня и другие эксперты.

#история #Латвия #безопасность #конференция #баррикады #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    16-го января

    Коммунизма давно нет,но запахом коммунистического сероводорода пахнуло из дверей Сейма и воняет до сих пор...,👽😈

    5
    1

