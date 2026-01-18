Парламентариев познакомят и с реформой больничной сети.
На следующей неделе сразу две комиссии Сейма займутся... ценами на продукты питания. Депутаты из комиссии по публичным расходам и ревизии заслушают информацию Совета по конкуренции о работе этого ведомства по искоренению недобросовестной конкуренции.
В свою очередь, комиссия по народному хозяйству обсудит выполнение подписанного еще в мае прошлого года меморандума между министерством экономики и торговыми сетями.
Также депутаты этой же комиссии обменяются мнениями о том, стоит ли вернуться к обсуждению пока "замороженного" жесткого законопроекта о запрете недобросовестной торговой политики.
В свою очередь, парламентарии, работающие в комиссии по обороне и внутренним делам рассмотрят скандальную народную инициативу о выдворении из страны нелояльных жителей.
Депутаты же юридической комиссии обсудят возможные поправки в закон, которые бы позволили использовать оперативные материалы (в частности, прослушку) одного уголовного процесса в других уголовных и административных процессов.
На следующей неделе у депутатов появится возможность и обсудить одобренную правительством реформу больничной сети.
