Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты?

Политика
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты?
ФОТО: LETA

Парламентариев познакомят и с реформой больничной сети.

На следующей неделе сразу две комиссии Сейма займутся... ценами на продукты питания. Депутаты из комиссии по публичным расходам и ревизии заслушают информацию Совета по конкуренции о работе этого ведомства по искоренению недобросовестной конкуренции.

В свою очередь, комиссия по народному хозяйству обсудит выполнение подписанного еще в мае прошлого года меморандума между министерством экономики и торговыми сетями.

Также депутаты этой же комиссии обменяются мнениями о том, стоит ли вернуться к обсуждению пока "замороженного" жесткого законопроекта о запрете недобросовестной торговой политики.

В свою очередь, парламентарии, работающие в комиссии по обороне и внутренним делам рассмотрят скандальную народную инициативу о выдворении из страны нелояльных жителей.

Депутаты же юридической комиссии обсудят возможные поправки в закон, которые бы позволили использовать оперативные материалы (в частности, прослушку) одного уголовного процесса в других уголовных и административных процессов.

На следующей неделе у депутатов появится возможность и обсудить одобренную правительством реформу больничной сети.

Читайте нас также:
#конкуренция #депутаты #парламент #прослушка #выдворение #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
