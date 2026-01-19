Baltijas balss logotype
Дискуссии вокруг Гренландии воодушевляют и вдохновляют наших противников - Ринкевич

Политика
Дата публикации: 19.01.2026
LETA
Изображение к статье: Дискуссии вокруг Гренландии воодушевляют и вдохновляют наших противников - Ринкевич
ФОТО: LETA

Установление тарифов и развернувшаяся в этой связи дискуссия воодушевляют и вдохновляют противников, подчеркнул в записи в социальной сети "Facebook" президент Латвии Эдгар Ринкевич, высказав свое мнение о развернутой США дискуссии в отношении Гренландии.

Он пояснил, что вопросы укрепления безопасности Арктики сейчас решаются как на уровне НАТО, так и в двустороннем диалоге между Данией и США, а также с участием других арктических стран при соблюдении принципов международного права.

Президент подчеркнул, что Дания является надежным союзником НАТО и не стоит сомневаться в ее способности вместе с союзниками по альянсу защитить Гренландию от потенциальной угрозы со стороны России или Китая, если она возникнет в будущем.

"Я и раньше заявлял, что Дания является сильной демократией, членом Евросоюза и надежным союзником по НАТО. Гренландия - неотъемлемая часть Дании", - заявил Ринкевич.

Понимая интересы безопасности США, президент выразил надежду, что оба союзника Латвии смогут найти взаимоприемлемое решение. Он также подчеркнул, что Латвия поддерживает продолжение прямого диалога и опубликованное в воскресенье заявление Дании, Финляндии, Норвегии, Нидерландов, Франции, Великобритании, Германии и Швеции о Гренландии.

"Установление тарифов и дискуссия вокруг этого не идут на пользу никому в евроатлантическом пространстве, но воодушевляют и вдохновляют наших противников", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа установить таможенные тарифы для ряда стран ЕС, выступающих против планов Вашингтона взять под контроль Гренландию, ЕС рассматривает возможность введения таможенных тарифов на импорт из США в объеме 93 млрд евро или ограничения доступа американских компаний к рынку ЕС, сообщает газета "Financial Times" со ссылкой на неофициальные слова должностных лиц ЕС.

Трамп ранее заявил, что из-за разногласий по вопросу Гренландии с 1 февраля импорт из восьми стран ЕС облагается таможенным налогом в размере 10%.

Новые тарифы коснутся всего импорта из Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Франции, Германии, Великобритании и Нидерландов. В случае, если не будет достигнуто соглашение о продаже Гренландии США, с июня этот тариф будет повышен до 25%.

В связи с угрозами Трампа установить таможенные тарифы председатель Европейского совета Антониу Кошта объявил в воскресенье о созыве внеочередного саммита ЕС, который должен состояться в ближайшие дни.

#НАТО #США #дипломатия #Гренландия #Евросоюз #Китай #Россия #тарифы #политика
(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го января

    Ого! Это прорыв "Ринки-презика" -- США противник Латвии.

    1
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го января

    защитить Гренландию от потенциальной угрозы со стороны России или Китая == Лишь набор слов в случайное предложение засунуть! Чем защищать та же Дания, да и все остальные страны будут, ведь всё вооружение на Украину отдано, там оно и осталось, правда в несколько разобранном, можно сказать в искорёженном виде.

    3
    0

