Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Реформа ради реформы. А кому это надо?! 0 697

Политика
Дата публикации: 19.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Реформа ради реформы. А кому это надо?!
ФОТО: pixabay

Эксперты о желании министерства финансов отдать внебанковский сектор под контроль Банка Латвии.

Как уже сообщалось, министерство финансов задумало реформу, которая предусматривает, что от Центра защиты прав потребителей заберут функцию контроля за внебанковским сектором и отдадут эту функцию Банку Латвии, который надзирает, в частности, за коммерческими банками. Большинство экспертов крайне негативно оценили данную реформу, которая ровным счетом ничего не улучшит. На это указали и участники состоявшейся в эфире ТВ-24 дискуссии.

"Честь честью: большинство организаций дали негативную оценку этой реформе. Реформа ради реформы не принесет никакой пользы. При этом министерство финансов в своем докладе ничего не говорит о том, а как это улучшит ситуацию с кредитованием в стране? Мы видим, что внебанковские кредиторы очень активны именно в регионах и мы должны эту политику поддерживать. В докладе ничего не говорится и о том, а кто будет в этом случае защищать интересы потребителей? Центр защиты прав потребителей как раз сейчас эту функцию и осуществляет", - сказал парламентский секретарь министерства экономики Юргис Миезайнис. С ним полностью согласен и крестьянин, представитель партии зеленых Петерис Димантс, который отметил, что внебанковский сектор кредитует предпринимателей в тех случаях, когда кредит невозможно получить в банке. "Попробуйте получить кредит, если у фирмы негативный баланс за прошлый год и если нет залога или поручителей!" - заявил П. Димантс.

Читайте нас также:
#банк Латвии #финансы #кредиты #парламент #кредитование #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Выдворение, язык вещания и язык разговоров на перемене в школе: в Сейме ЛР «предвыборная» повестка дня Эксклюзив!
Изображение к статье: «Гренландия это неотъемлемая часть Дании» - Ринкевич дал сигнал США
Изображение к статье: Наш ответ Вашингтону! Латвия поддержит позицию стран Европы, на которые наложили санкции США
Изображение к статье: От Силини требуют найти виновного и наказать за долгострой в центре Риги. А что Силиня?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!
Изображение к статье: «Нельзя захватывать чужие земли!» Каллас жестко высказалась о США
В мире
Изображение к статье: Овощной отвар. Простая и бюджетная подкормка для растений
Дом и сад
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость
Еда и рецепты
Изображение к статье: Трамп отказался ехать на предложенный Макроном саммит с участием России
В мире
Изображение к статье: Беларусь первая в Европе подписала документы о вступлении в Совет мира Трампа
В мире
Изображение к статье: Сомелье: охлаждать шампанское в морозилке не только вредно для напитка, но и опасно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео