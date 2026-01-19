Эксперты о желании министерства финансов отдать внебанковский сектор под контроль Банка Латвии.
Как уже сообщалось, министерство финансов задумало реформу, которая предусматривает, что от Центра защиты прав потребителей заберут функцию контроля за внебанковским сектором и отдадут эту функцию Банку Латвии, который надзирает, в частности, за коммерческими банками. Большинство экспертов крайне негативно оценили данную реформу, которая ровным счетом ничего не улучшит. На это указали и участники состоявшейся в эфире ТВ-24 дискуссии.
"Честь честью: большинство организаций дали негативную оценку этой реформе. Реформа ради реформы не принесет никакой пользы. При этом министерство финансов в своем докладе ничего не говорит о том, а как это улучшит ситуацию с кредитованием в стране? Мы видим, что внебанковские кредиторы очень активны именно в регионах и мы должны эту политику поддерживать. В докладе ничего не говорится и о том, а кто будет в этом случае защищать интересы потребителей? Центр защиты прав потребителей как раз сейчас эту функцию и осуществляет", - сказал парламентский секретарь министерства экономики Юргис Миезайнис. С ним полностью согласен и крестьянин, представитель партии зеленых Петерис Димантс, который отметил, что внебанковский сектор кредитует предпринимателей в тех случаях, когда кредит невозможно получить в банке. "Попробуйте получить кредит, если у фирмы негативный баланс за прошлый год и если нет залога или поручителей!" - заявил П. Димантс.
