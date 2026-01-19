Как уже сообщалось, министерство финансов задумало реформу, которая предусматривает, что от Центра защиты прав потребителей заберут функцию контроля за внебанковским сектором и отдадут эту функцию Банку Латвии, который надзирает, в частности, за коммерческими банками. Большинство экспертов крайне негативно оценили данную реформу, которая ровным счетом ничего не улучшит. На это указали и участники состоявшейся в эфире ТВ-24 дискуссии.

"Честь честью: большинство организаций дали негативную оценку этой реформе. Реформа ради реформы не принесет никакой пользы. При этом министерство финансов в своем докладе ничего не говорит о том, а как это улучшит ситуацию с кредитованием в стране? Мы видим, что внебанковские кредиторы очень активны именно в регионах и мы должны эту политику поддерживать. В докладе ничего не говорится и о том, а кто будет в этом случае защищать интересы потребителей? Центр защиты прав потребителей как раз сейчас эту функцию и осуществляет", - сказал парламентский секретарь министерства экономики Юргис Миезайнис. С ним полностью согласен и крестьянин, представитель партии зеленых Петерис Димантс, который отметил, что внебанковский сектор кредитует предпринимателей в тех случаях, когда кредит невозможно получить в банке. "Попробуйте получить кредит, если у фирмы негативный баланс за прошлый год и если нет залога или поручителей!" - заявил П. Димантс.