Вы не поверите - сообщили, сколько иностранцев, представляющих угрозу, не пускают в Латвию 1 465

Политика
Дата публикации: 19.01.2026
LETA
Изображение к статье: Вы не поверите - сообщили, сколько иностранцев, представляющих угрозу, не пускают в Латвию
ФОТО: LETA

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

Рига, 19 января, ЛЕТА. В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) на основе рисков для государственной безопасности Латвии в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной отказала во въезде в страну 1764 иностранцам, представлявшим угрозу, в том числе гражданам России, участвовавшим в войне против Украины, сообщили в СГБ.

В этом году до 17 января въезд в страну был запрещен 62 иностранцам.

Как указали в СГБ, отказ чаще всего основан на совокупности нескольких факторов риска. Служба проводит всестороннюю оценку, чтобы выявить любые угрозы для государственной безопасности.

Наиболее частыми причинами запрета на въезд являются поддержка войны России против Украины, служба в вооруженных силах России или Беларуси, контакты с лицами, работающими в спецслужбах России или Беларуси, участие в пропагандистских и дезинформационных кампаниях России против стран НАТО, в том числе Латвии.

С момента вторжения России в Украину СГБ совместно с другими службами осуществляет усиленные меры контроля миграции как на пограничных пунктах, так и внутри страны, чтобы предотвратить въезд и пребывание на территории страны лиц, представляющих для нее угрозу.

(1)
  • Д
    Дед
    19-го января

    Не понятно, как в демократическом государстве лицо, которое не признано виновным решением суда может по решению, какого то чиновника быть признано не желательным и не пущено в страну. А, если чиновнику денег дать, то будет признано желательным? Какая то Бражка решает, кому петь в Латвии песни, а кому не петь. Даже в СССР, такого беспредла не было. В Москву приезжали Bonny M, Scorpions, Suzy Quatro и другие. То есть в СССР было больше демократии? Люди служили своей стране, по ее законам и признаются, чем то виновными и им ограничивается свобода передвижения.

    8
    1

