Баррикады напоминают нам, что государство - это не только пограничные столбы, здания и лозунги, но и люди, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на "Facebook" во вторник, в день памяти защитников баррикад 1991 года.

Он отмечает, что с баррикад 1991 года прошло 35 лет, но некоторые люди до сих пор помнят костры, шум выстрелов на Бастионной горке и тревогу. "В те дни патриоты Латвии обменяли свою личную безопасность и комфорт на безопасность и будущее Латвии", - пишет Ринкевич.

Президент подчеркивает, что государство состоит из людей, которые в условиях кризиса понимают, что "вместе" - это не красивое слово, а практический выбор. В 1991 году, отмечает он, это означало стоять плечом к плечу на холоде и поддерживать друг друга. "За эти 35 лет многое изменилось, но это осталось неизменным. И сегодня кажется, что нет ничего важнее, чем поддержка друг друга и забота о ближних", - говорит Ринкевич.

Он отметил, что люди защищали Латвию не потому, что родились с особым геном героя. Президент считает, что люди участвовали в баррикадах, потому что это было логичным поступком. "Если мы не будем участвовать, то это сделают другие. Другие, чьи ценности не совпадают с нашими", - сказал Ринкевич об участниках баррикад.

Президент отмечает, что участники баррикад 1991 года были великой силой в нужное время и в нужном месте, и что латвийское общество и сегодня является такой же великой силой. "Именно в это время и именно в Латвии", - сказал Ринкевич.

Баррикады в Риге были возведены вечером 13 января 1991 года. Их целью была защита здания Верховного Совета, телевидения, мостов через Даугаву и других стратегически важных объектов. 16 января активизировался отряд ОМОНа, но самые кровавые события произошли 20 января, когда ОМОН попытался занять здание Министерства внутренних дел.

Могилы погибших во время баррикад в настоящее время находятся на Втором лесном кладбище Риги, где похоронены Андрис Слапиньш, Эдийс Риекстиньш, Сергей Кононенко, Юрис Подниекс и Гвидо Звайгзне.

С 1997 года 20 января отмечается как День памяти защитников баррикад.