Баррикады напоминают нам, что государство - это не только пограничные столбы, - Ринкевич 11 884

Политика
Дата публикации: 20.01.2026
LETA
Изображение к статье: Баррикады напоминают нам, что государство - это не только пограничные столбы, - Ринкевич
ФОТО: LETA

Баррикады напоминают нам, что государство - это не только пограничные столбы, здания и лозунги, но и люди, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на "Facebook" во вторник, в день памяти защитников баррикад 1991 года.

Он отмечает, что с баррикад 1991 года прошло 35 лет, но некоторые люди до сих пор помнят костры, шум выстрелов на Бастионной горке и тревогу. "В те дни патриоты Латвии обменяли свою личную безопасность и комфорт на безопасность и будущее Латвии", - пишет Ринкевич.

Президент подчеркивает, что государство состоит из людей, которые в условиях кризиса понимают, что "вместе" - это не красивое слово, а практический выбор. В 1991 году, отмечает он, это означало стоять плечом к плечу на холоде и поддерживать друг друга. "За эти 35 лет многое изменилось, но это осталось неизменным. И сегодня кажется, что нет ничего важнее, чем поддержка друг друга и забота о ближних", - говорит Ринкевич.

Он отметил, что люди защищали Латвию не потому, что родились с особым геном героя. Президент считает, что люди участвовали в баррикадах, потому что это было логичным поступком. "Если мы не будем участвовать, то это сделают другие. Другие, чьи ценности не совпадают с нашими", - сказал Ринкевич об участниках баррикад.

Президент отмечает, что участники баррикад 1991 года были великой силой в нужное время и в нужном месте, и что латвийское общество и сегодня является такой же великой силой. "Именно в это время и именно в Латвии", - сказал Ринкевич.

Баррикады в Риге были возведены вечером 13 января 1991 года. Их целью была защита здания Верховного Совета, телевидения, мостов через Даугаву и других стратегически важных объектов. 16 января активизировался отряд ОМОНа, но самые кровавые события произошли 20 января, когда ОМОН попытался занять здание Министерства внутренних дел.

Могилы погибших во время баррикад в настоящее время находятся на Втором лесном кладбище Риги, где похоронены Андрис Слапиньш, Эдийс Риекстиньш, Сергей Кононенко, Юрис Подниекс и Гвидо Звайгзне.

С 1997 года 20 января отмечается как День памяти защитников баррикад.

#история #президент #кризис #Латвия #патриотизм #память #баррикады
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(11)
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    20-го января

    Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Лет через десять-двадцать будут писать о полноценной битве, с танками, пушками и самолетами. Но Затлерса еще никто не переплюнул, с его изучением латышского чуть ли не со свечами и под одеялом.

    6
    0
  • A
    Aleks
    20-го января

    Уже столько было Майданов в мире и даже совсем недалеко,на Украине,да и в России,где ясно и понятно,кто убивал людей,чтобы пламя разгорелось ярче. В России в 1993 году был задействован израильский ЦАхАЛ,на Украине снайперами ,убивающими людей были грузинские и израильские снайпера,в Иране за убийствами людей стоит еврейская разведка Моссад и ее агенты. В Латвии,можно подумать,было по другому ,если к власти пришли ,,этнические латыши? Была версия,что не зря Граубе дали высокий пост и что это его люди стреляли... Все может быть.Когда на кону распил страны что там жизни каких то гоев.🔯🔥😈👽

    6
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го января

    ..."баррикады" сегодняшним латвийцам напоминают только о лжи, обмане и предательству. И это не забудется НИКОГДА!

    37
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    20-го января

    "Могилы погибших во время баррикад" - вместо лейтенанта милиции Владимира Гомановича похоронили Юриса Подниекса, утонувшего 23 июня 1992 года? Пропагандистское мифотворчество построенное на лжи.

    34
    1
  • Д
    Дед
    20-го января

    Ни каких танков там не было. Уверен, что если бы пришли защитники баррикад, они первое, что сделали - разогнали эту банду воров у власти. Те люди мечтали о демократии и законности, а не о латышском национализме, воровстве, беспределе власти, продажных чиновниках, судах, которые принимают незаконные решения, ментах сидящих в кустах и нищей и убогой стране. Те люди хотели дружить с Россией и жить богато.

    62
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    20-го января

    А где там в тексте про танки? Уже подчистили?

    14
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    Дед
    20-го января

    Федул Федулов Всех убил? В таком случае, кто из списка погибших является стрелком с Бастионки или тогда не всех, если снайперов в этом списке нет? Не фантазируй!

    0
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    20-го января

    Спорный вопрос. Всё-таки были там танки или нет?

    6
    17
  • З
    Злой
    Бесс Толковый
    20-го января

    На вантовом мосту был БТР.

    6
    5
  • ФФ
    Федул Федулов
    Бесс Толковый
    20-го января

    ОМОН попытался захватить здание МВД, а убил всех у бастионки, в другой стороне... Лучше вспоминать о "героическом" молчании в августе этого же года.

    5
    11
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    20-го января

    Ещё вопрос. В рабочее время это было? Тогда как люди оправдывали свои прогулы на работе? Ведь не все же могли себе больничный сделать, как мой батя, скажем?

    2
    2
