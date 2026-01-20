Напомним, что еще в конце минувшего года в Сейм поступила собравшая 10 тысяч подписей народная инициатива о лишении гражданства ЛР и выдворении из страны нелояльных жителей. Несмотря на всю провокационность данной инициативы, аж 67 депутатов Сейма дали ей ход - проголосовали за передачу предложения на обсуждение комиссии Сейма по обороне и внутренним делам. И вот сегодня комиссия обсудила эту инициативу по-существу. Сенсации не случилось: эксперты повторили уже ранее озвученные аргументы против инициативы. А именно: международное право и европейские стандарты не позволяют лишать гражданства тех, у кого нет другого гражданства. Ведь в таком случае эти лица становятся апатридами. Кроме того, нельзя выдворить из страны гражданина или постоянного жителя (негражданина) - это опять-таки противоречит и международным обязательствам Латвии и Конституции.

По итогам обсуждения большинство депутатов проголосовали за то, чтобы эту инициативу дальше не продвигать, то есть ее практически похоронили. Комиссия не планирует пока и выходить с какими-то новыми идеями в Законе о гражданстве, касающимися лишения латвийского подданства "за нелояльность".