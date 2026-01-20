Baltijas balss logotype
Будут ли выдворять «нелояльных» из Латвии? Депутаты Сейма определились 9 3115

Политика
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Будут ли выдворять «нелояльных» из Латвии? Депутаты Сейма определились
ФОТО: LETA

Парламентарии приняли решение по провокационной народной инициативе.

Напомним, что еще в конце минувшего года в Сейм поступила собравшая 10 тысяч подписей народная инициатива о лишении гражданства ЛР и выдворении из страны нелояльных жителей. Несмотря на всю провокационность данной инициативы, аж 67 депутатов Сейма дали ей ход - проголосовали за передачу предложения на обсуждение комиссии Сейма по обороне и внутренним делам. И вот сегодня комиссия обсудила эту инициативу по-существу. Сенсации не случилось: эксперты повторили уже ранее озвученные аргументы против инициативы. А именно: международное право и европейские стандарты не позволяют лишать гражданства тех, у кого нет другого гражданства. Ведь в таком случае эти лица становятся апатридами. Кроме того, нельзя выдворить из страны гражданина или постоянного жителя (негражданина) - это опять-таки противоречит и международным обязательствам Латвии и Конституции.

По итогам обсуждения большинство депутатов проголосовали за то, чтобы эту инициативу дальше не продвигать, то есть ее практически похоронили. Комиссия не планирует пока и выходить с какими-то новыми идеями в Законе о гражданстве, касающимися лишения латвийского подданства "за нелояльность".

#гражданство #Латвия #депутаты #конституция #парламент #оборона #инициатива #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
25
3
3
1
0
0

Оставить комментарий

(9)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го января

    дальше не продвигать, то есть ее практически похоронили == А так старались, подписи собирали дух народный поднимая. И что всё зря?

    Так и есть, сколько волка не корми, всё равно больше медведя не насрёт.

    7
    2
  • Пп
    Прожектор перестройки
    20-го января

    Каким нужно быть десять тысяч раз идиотом, что бы продвигать такую инициативу... А депутатам что,- любую дурь можно переливать из пустого в порожнее, зарплата то идёт...

    32
    2
  • С
    Сарказм
    20-го января

    А как шумели, как возмущались, как клеймили... и чего в результате (ну кроме халявных гонораров, которые на этой чуши наварили местные с позволения сказать журналисты)? И главное это ж было очевидно... но не для местного бомонда.

    18
    3
  • Д
    Дед
    20-го января

    А те, кто разворовывают бюджет, это лояльные люди Латвии? Кто определитель лояльности? Кто более лоялен негражданин не говорящий по латышски или депутат чистокровный латыш в третьем колене, получающий откаты от проектов и разворовывающий бюджет, или латышский судья принимающий заведомо противозаконные решения?

    75
    2
  • Е
    Ехидный
    20-го января

    эти неугомонные придумают что-то еще !!! "нелояльных" , как Ленина , будут отправлять в ссылу - в Рою, на Колку или какую-нибудбь Мазсалацу !!!

    46
    2
  • bt
    bory tschist
    20-го января

    Змея слишком уютно пригрелась на груди европейской Латвии. ... в случае водворения – этa пропутинская гидрa моментально сбросит нынешнюю чешую и будет обзаводиться "свежeй" – очень подло-лояльной. (не про змею будет сказано: "горбатого могила правит")

    3
    56
  • VA
    Vairis Arlauskas
    bory tschist
    20-го января

    Безпалезна.На этат Сейм надежды нет.

    3
    8
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    20-го января

    Тсич, пора бы понять, что попукивание из-за границ Латвии неинтересно даже твоим союзникам-нацикам. А уж остальным - просто кривляния унылого клоуна. Да и то надоело - ты хоть кривляйся поинтереснее, что ли...

    23
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    20-го января

    "народной инициативе" - Абик, кавычки ставить надо или антинародной её назвать. Иначе, тогда называй репрессии 1937-го года не сталинскими, а народными тоже. Определенная часть народа, может даже большая, их поддерживала.

    46
    4
Читать все комментарии

