Спикер Сейма Латвии Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян) откликнулась на призыв своих коллег - руководителей парламентов США и Израиля, - и подписала совместное письмо, адресованное Нобелевскому комитету, в поддержку присвоения Дональду Трампу Нобелевской премии мира.

Комментируя в прямом эфире Латвийского ТВ свое решение подписаться под этим письмом, Дайга Миериня отметила миротворческие заслуги президента США на Ближнем Востоке, усилия по достижению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном, попытки добиться прекращения войны на Украине.

Спикер Сейма уверена, что это письмо поможет и диэскалировать ситуацию в Гренландии. "Нужен диалог, все стороны должны выдохнуть и найти взаимоприемлемое решение по Арктике", - сказала председатель латвийского парламента.