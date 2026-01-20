Baltijas balss logotype
«Наше письмо поможет и диалогу по Гренландии»: что подписала спикер Сейма Латвии 5 541

Политика
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Наше письмо поможет и диалогу по Гренландии»: что подписала спикер Сейма Латвии

Спикер Сейма Латвии неожиданно оказалась в центре внимания мировой политики.

Спикер Сейма Латвии Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян) откликнулась на призыв своих коллег - руководителей парламентов США и Израиля, - и подписала совместное письмо, адресованное Нобелевскому комитету, в поддержку присвоения Дональду Трампу Нобелевской премии мира.

Комментируя в прямом эфире Латвийского ТВ свое решение подписаться под этим письмом, Дайга Миериня отметила миротворческие заслуги президента США на Ближнем Востоке, усилия по достижению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном, попытки добиться прекращения войны на Украине.

Спикер Сейма уверена, что это письмо поможет и диэскалировать ситуацию в Гренландии. "Нужен диалог, все стороны должны выдохнуть и найти взаимоприемлемое решение по Арктике", - сказала председатель латвийского парламента.

#США #ближний восток #Израиль #Латвия #парламент #Нобелевская премия #арктика #Гренландия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го января

    "Нужен диалог, все стороны должны выдохнуть". Ну чем тут ответить кроме анекдота? "Шел ёжик по лесу, забыл, как дышать - упал и умер"...

    4
    0
  • A
    Aleks
    21-го января

    Кстати,по данным американских журналистов,за большинством аккаунтов в соц сетях стоит израильская киберразведка,поэтому если кто то там проявляет какие то инициативы,выгодные власти или что то пишет,поддерживая власть. то это совсем не значит,что человек существует.... В каждой стране мира создаются такие аккаунты,где проникли во власть враги народа...🔯👽😈

    3
    1
  • A
    Aleks
    21-го января

    Всех,кто кушает мацу ,легко узнаешь по лицу. Хоть они и называют себя ,,этническими латышами,,,потому что сионист-это не еврей. Так что те,кто пишет,что в Латвии существует некий режим -прав.Правда он не латышский,а самый страшный мировой режим,о чем было записано в декларации ООН ещё в 1985 году. Правда,потом формулировка исчезла 🔯👽😈

    2
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    21-го января

    Мадам ерундой занимается. Лучше бы на свою внешность обратила внимание. Что у неё на голове? Выше лба плешь просвечивается, нельзя замаскировать, прическу какую- нибудь сделать или парикмахерской нет рядом или денег нет, или так сойдёт, типа да кто там меня видит?

    4
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го января

    Главный орган у человека, как ни крути – задница. Принимает участие в обучении и лечении. Из неё растут ноги… У кого-то руки… Многие ею думают… А в поисках приключений ей вообще равных НЕТ…

    8
    0
Видео