Спикер Сейма Латвии требовала, чтобы Трампу дали Нобелевскую премию мира. Глава МИДа Браже – против 9 2437

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Спикер Сейма Латвии требовала, чтобы Трампу дали Нобелевскую премию мира. Глава МИДа Браже – против

Председатель Сейма Латвии Дайга Миериня подписала письмо Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Ir.

Миериня подписала инициированное руководителями парламентов Израиля и США письмо в Нобелевский комитет с призывом присудить Трампу Премию мира. Хотя изначально Миериня утверждала, что подпись была лишь «пробной» и вопрос ещё предстоит обсудить с лицами, формирующими внешнюю политику Латвии, позднее она подтвердила, что подписанное письмо уже отправлено в Израиль.

Решение не было согласовано с премьер-министром Силиней. Миериня также признала, что министр иностранных дел Браже также было против выдачи премии президенту США Трампу.

По данным издания, в письме Трамп восхваляется как «чемпион мира», перечисляются несколько международных достижений его администрации.

Подписание произошло на фоне того, что заявления Трампа о возможной аннексии Гренландии обострили трансатлантическую напряжённость. Миериня защищает действия Трампа, подчёркивая его вклад в безопасность Израиля и Европы, а также в способность Украины защищать себя.

В вопросе Гренландии она считает, что речь идёт об арктической безопасности, а не о территориальных амбициях.

С чего бы журнал Ir вспомнил про премию, которая была вручена 10 декабря прошлого года?

Дело в том, что Ir считается изданием, симпатизирующим «Новому Единству». А Миериня входит в число лидеров Союза зеленых и крестьян, который в последнее время жестко оппонирует «Новому Единству». Например, потребовал от премьера Силини («Новое Единство») найти и наказать виновных в разбазаривании средств Rail Baltica. Вот и получил ответочку с компроматом на Миериню.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #Латвия #Нобелевская премия #внешняя политика #политика
Оставить комментарий

(9)
  • А
    Андрей
    21-го января

    @Aleks Да не переживаю я. Давно уже отпереживали. Мы тут просто играем в игру "Найди 7 отличий".

    0
    0
  • П
    Процион
    20-го января

    «Спикер Сейма Латвии требовала, чтобы Трампу дали Нобелевскую премию мира». Как известно, у России две беды: дураки и дороги. Ну, дороги Россия худо-бедно приводит в порядок. А насчёт дураков подход другой: отправлять их на экспорт. Результат известен. 98.2% «этнически чистых» латышей правят Латвией. Результат очевиден: последние места среди стран Евросоюза по всем показателям. Это не я сказал, это сказала премьерка Латвии тСилиня.

    23
    3
  • А
    Андрей
    20-го января

    Столько суеты из-за медальки с лицом стареющего человека и изображения трёх голых мальчиков или мужчин. Было бы из-за чего "стулья ломать"!

    Но девочки, между собой, я полагаю, разберутся - хорошо бы дать или лучше не давать. В любом случае - "поезд уехал". Теперь диспозиция другая. Много чего поменялось с момента начала постановки вопроса. То ли ещё будет в наступающем году!

    32
    2
  • А
    Андрей
    20-го января

    "В вопросе Гренландии она считает, что речь идёт об арктической безопасности, а не о территориальных амбициях." Интересно с Крымом такая формулировка почему-то не сложилась. Ну конечно, ведь это другое?

    66
    3
  • A
    Aleks
    Андрей
    20-го января

    Это вы о полуострове Ротенберга? Так его в скором времени признают все.Будет сдан России в аренду на 49 лет,но об этом мы не узнаем.😀 Путин столько сделал для евреев России и мира,что этот вопрос не стоит на повестке дня.Все уже решено .Только,видимо,ещё не время...Не переживайте..😀

    8
    24
  • A
    Aleks
    20-го января

    Так и думал,что все Спикеры в Латвии из этнических израильских латышей.😀🔥🔯

    27
    6
  • JL
    Janina LV
    20-го января

    Латыши так любят мировой процесс Трампа, что готовы оформить его даже без смазки дипломатии. Но Браже настояла: без предварительных прелюдий не даю.

    37
    2
  • ПП
    Просто Прохожий
    20-го января

    Дайга знатно лизнула между булок. На что ещё готовы наши правящие, что б их заметил Трамп?

    53
    3
  • Е
    Ехидный
    20-го января

    одна Трампу жопу лизнула , вторая видимо еще зубы не почистила !!!

    56
    3
Читать все комментарии

Видео