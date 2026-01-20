Председатель Сейма Латвии Дайга Миериня подписала письмо Нобелевскому комитету с предложением присудить Премию мира 2025 года президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Ir.
Миериня подписала инициированное руководителями парламентов Израиля и США письмо в Нобелевский комитет с призывом присудить Трампу Премию мира. Хотя изначально Миериня утверждала, что подпись была лишь «пробной» и вопрос ещё предстоит обсудить с лицами, формирующими внешнюю политику Латвии, позднее она подтвердила, что подписанное письмо уже отправлено в Израиль.
Решение не было согласовано с премьер-министром Силиней. Миериня также признала, что министр иностранных дел Браже также было против выдачи премии президенту США Трампу.
По данным издания, в письме Трамп восхваляется как «чемпион мира», перечисляются несколько международных достижений его администрации.
Подписание произошло на фоне того, что заявления Трампа о возможной аннексии Гренландии обострили трансатлантическую напряжённость. Миериня защищает действия Трампа, подчёркивая его вклад в безопасность Израиля и Европы, а также в способность Украины защищать себя.
В вопросе Гренландии она считает, что речь идёт об арктической безопасности, а не о территориальных амбициях.
С чего бы журнал Ir вспомнил про премию, которая была вручена 10 декабря прошлого года?
Дело в том, что Ir считается изданием, симпатизирующим «Новому Единству». А Миериня входит в число лидеров Союза зеленых и крестьян, который в последнее время жестко оппонирует «Новому Единству». Например, потребовал от премьера Силини («Новое Единство») найти и наказать виновных в разбазаривании средств Rail Baltica. Вот и получил ответочку с компроматом на Миериню.
