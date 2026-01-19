Правление Союза зелёных и крестьян (СЗК) призывает премьер-министра Эвику Силиню (Новое Единство) и ее соратника по партии министра финансов Арвила Ашераденса возбудить дисциплинарное дело для оценки ответственности и ущерба в связи с незавершённым мостом через Даугаву, говорится в заявлении СЗК для СМИ.

Статья 18 Закона о дисциплинарной ответственности государственных служащих предусматривает, что право инициировать дисциплинарное производство имеют премьер-министр и министр финансов в случае действий с бюджетными средствами, не соответствующих нормативным актам.

Правление СЗК считает, что проект Rail Baltica реализуется непрозрачно и непонятно для общества, и это касается не только незавершённого моста через Даугаву, но и начатого строительства у аэропорта «Рига».

Непонятно, как возникла ситуация, при которой была построена опора моста, которую теперь придётся законсервировать. Непонятен и ущерб, нанесённый в результате столь непродуманных действий.

После совещания правящих коалиционных партий премьер-министр Эвика Силиня заявила, что в настоящее время правоохранительные органы продолжают оценку ситуации вокруг Rail Baltica.

Ранее сообщалось, что Министерство сообщения поручило компании «Eiropas dzelzceļa līnijas» (EDzL) до 23 января представить расчёты затрат на консервацию опоры моста Rail Baltica в Даугаве и приостановку остального объёма работ Рижского узла. Консервация необходима, поскольку возобновление строительства моста планируется лишь после 2030 года. Когда точно – неизвестно.

Премьер-министр указала, что за незавершённую опору кто-то должен ответить. Кто и когда - не сообщила.