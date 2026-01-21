На внеочередном заседании столичной Думы был утвержден бюджет, временной график и план денежных потоков проекта «Строительство социальных жилищ» за счет Европейского фонда регионального развития.

Депутаты в большинстве проголосовали также за проект договора между ООО Rīgas nami и самоуправлением Риги, по которому в весьма перспективном районе — Пурвциемсе, на улице Дзелзавас, возведут муниципальную недвижимость. Срок выполнения — ближайшие 4 года.

Сколько стоит?

Председатель Комитета РД по жилищу и среде Элина Трейя (Национальное объединение) напомнила, что подготовка началась еще в августе 2025 года, а 23 декабря Центральное агентство финансов и договоров — главная структура при Минфине, распределяющая деньги Евросоюза — утвердило его.

– Проектом предусматривается построить 242 квартиры. Разделив на квадратный метр квартиры, будет примерно 2100 евро, – рассказала глава комитета. – Но если посчитать общую площадь дома с техническими помещениями, т.е. 9965 квадратных метров, то стоимость строительства, включая НДС, получится 1544 евро. Начнем в этом году с проектирования, наибольшие затраты ожидаются в 2028-2029 гг.

...В здании будут социальные квартиры, т.е. не подлежащие продаже. Средняя площадь жилища составит 30 квадратных метров. Те есть маленькая квартирка обойдется Брюсселю в 63 тыс евро. Земля под будущим объектом в настоящее время находится на балансе Rīgas nami, предприятия, на 100% принадлежащего самоуправлению.

Со стороны самоуправления курировать стройку будет Департамент жилища и среды.

– Сопоставляли ли вы стоимость проекта с другим строительством на территории самоуправления?, – поинтересовались депутаты.

Председатель правления Rīgas nami Оярс Валкерс несколько расплывчато сообщил, что «подготовленная на данный миг индикационная смета базируется на прогнозах». Порядок освоения еврофондов и законодательство предусматривают закупки материалов и работ в ходе открытых конкурсов.

– Тем самым подлинную сумму отразят результаты конкретных закупок, – признал господин Валкерс. По его оценке, это покажет непредсказуемое «рыночное предложение».

Подозрительно дорого

В повторном вопросе депутат от оппозиции настаивал — ну а если бы речь шла о частном строительстве?

– Затраты очень различны и из-за уровня качества отделки, и от местонахождения, – продолжил излагать глава предприятия. – Мы здесь планируем выстроить также бомбоубежище II категории. В цену включили также обустройство квартир, что не всегда частные предприниматели предлагают автоматически — как санитарные узлы, так кухонное оборудование.

В целом, по мнению господина Валкерса, цена за 1 квадратный метр кажется «адекватной».

– По сути она ниже, чем у частников, ибо не добавляется норма прибыли. Здесь мы по сути говорим о себестоимости.

На это беспокойный депутат указал, что в одном из самых престижных девелоперских проектов — Panorama Plaza – квартиры продаются, начиная с 2300 евро за квадратный метр – со всем НДС внутри, с отделкой, оборудованием. А вы предлагаете строить социальные квартиры за 2100. Потому я допускаю, что ваши затраты существенно больше, чем у того предпринимателя, который умеет продать уже готовую квартиру, и с землей под ней.

– Как это поможет в принятии решения?, – иронично поинтересовался господин Валкерс.

– Так, что мы узнаем, не накручена ли цена, – ответил оппозиционный, а потому априори подозрительный депутат. – У вас там земли нет, а это 20-25% от стоимости проекта. Я сомневаюсь, что вы установите технику Miele или даже Bosch. Я видел, как выглядят социальные квартиры.

– Цену определит рыночное предложение, – повторил для непонятливых глава Rīgas nami. -- Мы здесь ничего не накручиваем. Мы определяем самые минимальные технические требования в отношении здания.

Публичность и идентичность

Депутат Владислав Барташевич расшифровал, что входит во включенный в смету пункт «публичность и визуальную идентичность» (25 тысяч евро) – это сообщения в интернете, семинар, логотип. Но для чего?

«Публичность есть требование финансирования Европы, – ответил руководитель Rīgas nami. – Это нужно принять во внимание и обеспечить. Здесь определена максимальная сумма, включающая информирование жителей окраины».

– Этот проект уже вызвал ажиотаж, – добавил О.Валкерс. – Потому необходимы видео, фотодокументация проекта.

– На мой взгляд, это несколько преувеличено, – считает депутат. Его коллега по фракции напомнил, что «город давно не строил». Положительной идеей было бы создание на 1-м этаже дневного центра для детей с особыми надобностями.

Здесь слово вновь взяла Э.Трейя — и поведала, что за весь 2025 год в Риге было присвоено 127 социальных квартир, но на 1 января 2026 в очереди на это жилье стояли 748 человек. Так что выделять еще отдельные площади для социальных центров — не предполагается.

Дом в разрезе

Посмотрим для примера, из чего складывается бюджет проекта одного социального дома.

Первый блок — проектирование и наздор, в общей сумме 915 000 евро. Составные части:

разработка строительного проекта, в т.ч. строительные налоги (520 000 евро, или 3,38% всего бюджета);

инженерные изыскания — топография, геотехника (30 000 евро, 0,2%);

документация обоснования проекта — концепция, описания расчетов (10 000 евро, 0,07%);

экспертиза строительного проекта (40 000 евро, 0,26%);

авторский надзор (110 000 евро, 0,72%);

строительный надзор (180 000 евро, 1,17%);

публичность и визуальная идентичность (25 000, 0,16%).

Второй блок — собственно строительные работы. В него включены:

подготовка и содержание стройплощадки (741 414 евро, 4,82%);

здание — конструкции, фасады, внутренняя отделка (8 874 645 евро, 57,69%);

специализированные работы — внутренние сети и системы (2 752 249 евро, 17,89%);

специализированные работы — внешние сети, системы (853 785 евро, 5,55%);

оборудование квартир (607 196 евро, 3,95%);

благоустройство территории (539 221 евро, 3,5%);

прочие работы (101 105 евро, 0,66%).

Итого, за подписью мэра Виестурса Клейнбергса («Прогрессивные»), указана общая сумма в 15 384 615 евро для одного жилого здания. «Рижское самоуправление покрывает 5,38 млн евро», – добавила Э.Трейя. Остальное оплатит Евросоюз.