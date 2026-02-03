Напомним: в конце прошлого года вдруг возникли сомнения по поводу законности или точнее — обоснованности принятого еще в декабре 2023-го года правительством решения поддержать отрасль деревообработки.

Минземледелия, которым уже тогда руководил Армандс Краузе (Союз зеленых и крестьян) на основании письма и экспертной оценки ассоциации деревообрабатывающей промышленности пришел к выводу, что частные компании деревообработки могут потерпеть большие финансовые убытки, а посему необходимо заставить государственное предприятие «Латвияс валстс межи» пересмотреть ранее заключенные закупочные договора.

Правительство Силини, как это обычно и бывает, согласилось с аргументами отраслевого министерства и соответствующее решение правительство было принято.

Теперь же, после подозрений в необоснованной поддержке (лоббизме) частного бизнеса, премьер была вынуждена назначить комиссию по проверке вновь вскрывшихся обстоятельств. На этом настаивала и одна из коалиционных партий - «Прогрессивные» - которая уже давно «воюет» с другой коалиционной силой — Союзом зеленых и крестьян.

«Зеленые крестьяне» в долгу не остались и набросились на министра сообщений от «прогрессивных» Атиса Швинку — и за бардак с реализацией Rail Baltica, и за неспособность навести порядок с организацией региональных пассажирских перевозок. Напомним, что отношения между «зелеными крестьянами» и «прогрессивными» обострились после того, как первые решили поддержать оппозиционный законопроект о выходе из Стамбульской конвенции.

Так или иначе, но созданная премьером комиссия подтвердила подозрения в том, что решение правительства было принято без должной оценки всех обстоятельств. Иными словами, государство не должно было идти на уступки частному бизнесу, поскольку компаниям по деревообработке никакое банкротство не грозило.

Изучив данные из публично доступных ресурсов, комиссия пришла к выводу, что хотя в то время наблюдался существенный рост производственных издержек и снижение объемов экспорта, финансовая ситуация получивших поддержку предприятий была стабильной и удовлетворительной.

Комиссия указала, что доклад «Об уменьшении негативно влияющих на конкурентоспособность латвийской лесопромышленной отрасли факторов» был подготовлен некачественно, представленная в нем информация была односторонней.

Глава минземледелия Армандс Краузе уже отмел выводы комиссии, заявив, что участники комиссии весьма поверхностно оценили все факты и обстоятельства. Между тем, премьер уже поспешила… потребовать от министра земледелия пояснений. Нельзя исключить, что Эвика Силиня даже может потребовать отставки Краузе.

Впрочем, со стороны премьера это был бы весьма дерзкий шаг, поскольку Краузе еще и один из лидеров Союза зеленых и крестьян. И его увольнение с должности министра, по слухам из кулуаров власти, все-таки может привести к правительственному кризису.

Ясно одно: даже если правительство Силини снова устоит, как после «шторма» в конце минувшего года, скандалы внутри коалиции будут перманентными.