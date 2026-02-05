Baltijas balss logotype
А это не тайна? О расположении завода боеприпасов Rheinmetall в Латвии скоро будет объявлено 1 396

Политика
Дата публикации: 05.02.2026
LETA
Изображение к статье: А это не тайна? О расположении завода боеприпасов Rheinmetall в Латвии скоро будет объявлено

В ближайшие месяцы будет названо место расположения в Латвии предприятия по производству боеприпасов "Rheinmetall", сообщил министр обороны Андрис Спрудс.

Он отметил, что потенциальные места для завода уже определены и осталось только выбрать, где именно он будет расположен.

Спрудс прогнозирует, что завод по производству боеприпасов может быть построен к 2028 году. На реализацию проекта по производству модульных пороховых снарядов в Иецаве также потребовалось два года.

Член правления ООО "Valsts aizsardzības korporācija" Ингрида Кирсе также сообщила агентству ЛЕТА, что место для завода еще не выбрано. В настоящее время ведется интенсивная работа с "Rheinmetall" по подготовке проекта - обсуждается модель сотрудничества и выбор места.

По прогнозам Кирсе, "Rheinmetall" может начать строительство завода по производству боеприпасов в начале 2027 года.

В сентябре прошлого года в Германии был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию в Латвии предприятия по производству боеприпасов "Rheinmetall".

В пресс-релизе на сайте "Rheinmetal" говорится, что инвестиции в строительство завода составят 275 млн евро.

Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    5-го февраля

    Псц, какого-то мужика посадили за то, что он какой-то поезд на вокзале сфотографировал, а тут завод по производству боеприпасов, да пожалуйста, сам министр расскажет и покажет, какие проблемы.

    5
    2

