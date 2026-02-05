Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Учреждениям придется быстрее отвечать на заявления жителей 0 294

Политика
Дата публикации: 05.02.2026
LETA
Изображение к статье: Учреждениям придется быстрее отвечать на заявления жителей

Сегодня депутаты Сейма приняли в третьем чтении поправки к закону о заявлениях, предусматривающие, что учреждения должны будут отвечать на заявления жителей в течение десяти рабочих дней.

Изменения были предложены с целью сокращения бюрократии и повышения эффективности коммуникации населения с государственными учреждениями.

Изменения устанавливают, что ответ на заявление по существу должен быть дан в разумный срок, но не позднее чем в течение десяти рабочих дней. До сих пор органы были обязаны предоставить ответ в течение месяца с момента получения заявления.

Если для подготовки ответа ведомству потребуется получить дополнительную информацию, связаться с другими учреждениями или проанализировать и обработать информацию большого объема, ответ должен быть подготовлен в течение месяца, предполагают изменения.

Кроме того, поправки определяют, что учреждение сможет переслать заявление, не входящее в его компетенцию, другому учреждению в течение пяти рабочих дней, уведомив об этом заявителя. Сейчас этот срок составляет семь рабочих дней. В случаях, когда это будет более целесообразно, учреждение сможет не пересылать заявление, а информировать заявителя, куда ему надо обращаться по конкретному вопросу.

Изменения призваны сократить бюрократию при рассмотрении заявлений, упростить и ускорить процесс, отметили депутаты.

Указанные изменения вступят в силу 1 марта.

Читайте нас также:
#депутаты #общество #реформы #бюрократия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему у отдельных руководителей астрономические зарплаты и чем это грозит?
Изображение к статье: Трамп замедленного действия: в Сейме Латвии стараются не раздражать президента США Эксклюзив!
Изображение к статье: «Люди умирают от отсутствия лекарств, а депутаты занимаются декларациями»
Изображение к статье: Скоро станет понятно, как государство будет помогать жителям в оплате отопления

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы
В мире
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы
В мире
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео