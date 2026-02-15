Baltijas balss logotype
«Поделить» госпредприятия, жилищное пособие и Rail Baltica. На заседании коалиции будет горячо

Политика
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Фото - Valsts kanceleja

Фото - Valsts kanceleja

Правящие обсудят "разделение ответственности" в госпредприятиях.

Идею-фикс Эвики Силини партнеры по правительству уже начали обсуждать на прошлом коалиционном совете. В понедельник ожидается продолжение дискуссии. Смысл инициативы премьера состоит в том, чтобы общества госкапитала (читай - госпредприятия) управлялись или точнее - контролировались ни одним министерством, а двумя или даже тремя. Например, аэропорт "Рига", находящийся сейчас "под опекой" минсообщений, был бы одновременно и под надзором минэкономики. Насколько можно понять, данную идею горячо поддерживают, наряду с однопартийцами премьера, и "прогрессивные", что и понятно - вероятно, надеются, что ответственность за Rail Baltica министерство сообщений могло бы поделить с минфином. "Прогрессивные" полагают, что это улучшит процесс "поиска" денег на этот мега-проект. Видимо, и об этом пойдет дискуссия на коалиционном заседании.

Также, как ожидается, партнеры должны будут окончательно определиться с вариантом поддержки латвийцев по оплате отопления. Едва ли можно ожидать некой компенсации всем домохозяйствам - на это просто в казне нет средств. Возможно, будет незначительно расширен круг лиц, которые, в силу своих скромных доходов, могли бы претендовать на жилищное пособие от своего самоуправления.

#Латвия #бюджет #коалиция #госпредприятия #министерства #правительство #Rail Baltica #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    16-го февраля

    Какие пособия? Правящие кормушки монополий делят. Им не когда. Еще пол года можно попилить бабки населения и бюджета. Последний рывок. Через 10 месяцев придут другие распиловщики- голодные и злые.

    6
    1
  • YY
    Yu Yu
    16-го февраля

    Надо говорить правильно: увеличить кормушкины возможности. Т,е, делегированных наблюдателей со свитой поднаблюдателей , с соответствующим аталгоюмсом и премией от донорствующих предприятий - увеличится )

    6
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го февраля

    Ну и где и когда можно будет это жилищное пособие получить?

    Пенсия -370 евро.

    Коммунальные - 327 евро, остальное электричество.

    Даже на хлеб не осталось, о приобретении лекарств - только мечтать.

    А у этих "решал" брыли легли на плечи, им не до принятия решений!

    10
    1
Читать все комментарии

Видео