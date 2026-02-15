Идею-фикс Эвики Силини партнеры по правительству уже начали обсуждать на прошлом коалиционном совете. В понедельник ожидается продолжение дискуссии. Смысл инициативы премьера состоит в том, чтобы общества госкапитала (читай - госпредприятия) управлялись или точнее - контролировались ни одним министерством, а двумя или даже тремя. Например, аэропорт "Рига", находящийся сейчас "под опекой" минсообщений, был бы одновременно и под надзором минэкономики. Насколько можно понять, данную идею горячо поддерживают, наряду с однопартийцами премьера, и "прогрессивные", что и понятно - вероятно, надеются, что ответственность за Rail Baltica министерство сообщений могло бы поделить с минфином. "Прогрессивные" полагают, что это улучшит процесс "поиска" денег на этот мега-проект. Видимо, и об этом пойдет дискуссия на коалиционном заседании.

Также, как ожидается, партнеры должны будут окончательно определиться с вариантом поддержки латвийцев по оплате отопления. Едва ли можно ожидать некой компенсации всем домохозяйствам - на это просто в казне нет средств. Возможно, будет незначительно расширен круг лиц, которые, в силу своих скромных доходов, могли бы претендовать на жилищное пособие от своего самоуправления.