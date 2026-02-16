Baltijas balss logotype
10 дней вместо месяца: как изменится общение с госучреждениями

Политика
Дата публикации: 16.02.2026
LETA
Изображение к статье: 10 дней вместо месяца: как изменится общение с госучреждениями
ФОТО: Unsplash

Уже совсем скоро общение населения с государственными учреждениями должно стать более оперативным.

С 1 марта на обращения жителей учреждения должны будут отвечать в течение десяти рабочих дней - это вдвое меньше прежнего срока. В более сложных случаях допускаются исключения. Готовы ли учреждения к предстоящим изменениям, выяснила передача "TV3 Ziņas".

Ранее государственные учреждения обязаны были отвечать на заявления жителей не позднее чем в течение одного месяца. В Службе государственных доходов (СГД), крупнейшем государственном учреждении, уверены, что соблюдение сокращенного срока проблем не вызовет, поскольку уже сейчас ответы обычно предоставляются в течение двух недель.

"Мы уже некоторое время назад ввели в стандарт обслуживания клиентов срок ответа в 14 дней. В более сложных случаях применяем установленный законом максимальный срок - 30 дней. Главное - стремиться обслужить клиента как можно быстрее, эффективнее и качественнее", - отмечает руководитель юридического отдела налогового управления СГД Улдис Рубежниекс.

В Государственном агентстве социального страхования также заверили, что готовы к изменениям и уже упорядочили внутренние процессы, чтобы соблюдать сокращенный срок рассмотрения обращений. Договоренность о сокращении срока ответа на заявления жителей была достигнута весной прошлого года как одна из мер по снижению бюрократической нагрузки. Учреждения регулярно отчитывались перед Государственной канцелярией о подготовке к изменениям.

"Министерство здравоохранения сообщило, что его подведомственные учреждения уже сейчас отвечают примерно в течение двух-десяти рабочих дней. Ряд учреждений внедрили так называемый принцип простого языка. Другие продумывают расширение практики типовых ответов, определяя обращения, на которые можно давать стандартные ответы, тем самым сокращая сроки их рассмотрения", - отметила руководитель департамента политики государственного управления Государственной канцелярии Илона Эклона.

#общение #бюрократия
