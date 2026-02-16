Зачем он нужен? Силиня заявила, что Закон о спорте необходим, чтобы чётко определить, что такое активный образ жизни. «Народный спорт, детский и юношеский спорт, активное и здоровое общество мы бы поставили в приоритет», — сказала она.

Она подчеркнула, что в законе планируется урегулировать вопрос финансирования спорта, чтобы оно реже зависело от средств на непредвиденные случаи. Также планируется определить, что делает государство, а что — самоуправления.

Как уже сообщалось, повторное согласование законопроекта завершилось в конце января. Заместитель госсекретаря Министерство образования и науки Латвии Эдгарс Пукинскс тогда проинформировал в комиссии Сейма, что получен «ряд предложений и возражений». При этом он допустил, что законопроект будет направлен на рассмотрение правительства с «отдельными фундаментальными возражениями».

Нерешённые замечания в основном связаны с совместимостью нового Закона о спорте с другими нормативными актами и возможными финансовыми рисками. Большинство возражений поступило от Министерство юстиции Латвии и Министерство финансов Латвии.

Изменения также предусматривают создание Спортивного фонда. Для обеспечения потребностей отрасли ежегодно привлекаются несколько миллионов евро из средств госбюджета на непредвиденные случаи. По мнению министерства, это указывает на необходимость выработки механизмов дополнительного финансирования отрасли.

Порядок финансирования массового спорта до принятия нового закона останется неизменным — и в этом году средства спортивным организациям будут выделяться через федерации, указал Пукинскс, ссылаясь на возражение Минюста при согласовании правил финансирования отрасли. Министерство указало, что до принятия нового закона Минобразования не сможет заключать договоры со спортивными организациями напрямую, а только через федерации. Соответственно, порядок финансирования в этом году не изменится.

В этом году в госбюджете на спортивную отрасль предусмотрено 52,4 млн евро — на четыре миллиона меньше, чем в прошлом году.

Как сообщалось ранее, подготовленный Минобразования проект нового Закона о спорте предусматривает существенное обновление регулирования, действовавшего в Латвии более 20 лет. После одобрения правительством законопроект ещё должен будет рассмотреть Сейм Латвии.