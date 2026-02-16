Baltijas balss logotype
Реформа со скандальным шлейфом: налогово-таможенную полицию ждет суд 2 998

Политика
Дата публикации: 16.02.2026
LETA
Изображение к статье: Реформа со скандальным шлейфом: налогово-таможенную полицию ждет суд
ФОТО: LETA

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД), чья работа регулярно сопровождалась скандалами, с 1 января стала отдельным учреждением под надзором министра внутренних дел, пишут общественные СМИ.

Ее руководителем назначен бывший глава криминальной полиции Андрей Гришин, а на должность заместителя - прежний директор Айгарс Прусакс. Тем временем в суде продолжается разбирательство по поводу примененных к нему и его коллегам дисциплинарных взысканий, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

С наступлением нового года в СГД произошла одна из крупнейших реформ за последнее время. Министр финансов Арвилс Ашераденс признал, что процесс реформирования, который длился два года, был мучительным для всех.

"Каким-то образом мы создали настолько запутанную законодательную систему, что относительно небольшое решение правительства о передаче одной службы другому ведомству повлекло серьезные законодательные последствия. Это заняло два года. Был создан целый наблюдательный совет, мы меняли законы и т. д. Думаю, нам нужно искать другие юридические решения. Внешняя среда в мире меняется так стремительно, что государству нужно думать о том, как принимать решения быстро", - сказал министр.

Структурное подразделение СГД, ранее называвшееся финансовой полицией, а в последние годы - налогово-таможенной полицией, отделено не только от СГД, но и от ее надзорного органа - Министерства финансов, и стало самостоятельным следственным учреждением под надзором министра внутренних дел.

"Налогово-таможенная полиция в большинстве случаев начинает уголовные процессы именно на основании данных или информации, предоставленных СГД. Наше сотрудничество, разумеется, продолжится, но я не вижу разницы в том, является ли она отдельным учреждением или подведомственным нам. В любом случае, теперь СГД действительно становится исключительно сервисным учреждением для жителей и предпринимателей Латвии", - отметила генеральный директор налоговой службы Байба Шмите-Роке.

#суд #Арвилс Ашераденс #СГД
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • Д
    Дед
    16-го февраля

    И с этими работниками пришлось столкнутся. Абсолютно безграмотные, высокомерные уродцы, которые считают себя пупами земли. Но можно сказать, что и прокуратура и суды бегали у них на цирлах. Тупые безграмотные бездокоазательные решения прокуратура была вынуждена брать в разработку, и если обвиняемый был более менее грамотный, то уйти можно было. Сказать честно, нет в Латвии чиновников, кому можно с4казать, что реально профессионалы. Если только в прошлом , расформированное сегодня акцизное управление СГД. Тем и в правду лучше было не попадаться.

    10
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    16-го февраля

    Абсолютно безграмотные, высокомерные уродцы, которые считают себя пупами земли

    == А других вариантов и не предвидится, ибо и в будущем новые "поступления" с хуторов ничего толкового не ожидают.

    Да и зачем "копать" так глубоко, ведь самый простой вариант это: - "Таможенник Карлис на несколько минут прикрыл глаза и положил в карман пухлую пачку в валюте".

    Вот куда смотреть надо, - на распухший карман Карлиса!

    8
    2

Видео