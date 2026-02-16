Baltijas balss logotype
Регина Лочмеле присоединилась к команде Шлесерса 6 1276

Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Регина Лочмеле присоединилась к команде Шлесерса

Известный политик будет баллотироваться в Сейм от «Латвия на первом месте»

В конце минувшей недели ряды партии «Латвия на первом месте» пополнила известный политик Регина Лочмеле. Об этом в социальных сетях сообщила и сама Регина, и лидер «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс: «К команде «Латвия на первом месте» присоединилась бывший депутат Сейма и Рижской думы Регина Лочмеле, которая всегда очень активно защищала малообеспеченных жителей Латвии, а также активно боролась за семьи пострадавших в золитудской трагедии, защищая их интересы! Регина Лочмеле стартует на выборах в Сейм по Рижскому избирательному округу списка LPV.

Призываю всех патриотов Латвии объединиться и поддержать на парламентских выборах 3 октября партию «Латвия на первом месте».

Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го февраля

    В скольких партиях уже успела побывать эта дама? Болтание в политической проруби как... цветочек... отнюдь не характеризует человека как политика. Скорее, как политическую силиню. Ну, вы поняли...

  • SP
    Sergeis Pob
    17-го февраля

    Через,пора,подорожник,не,настути

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го февраля

    Вот не верю я в эту партию, не верю и всё!

    Поэтому и на выборах посижу дома, поберегу свой голос, чтобы потом не чертыхаться!

  • YY
    Yu Yu
    16-го февраля

    Шлесерс капиталист выращенный временами Бороды- политический сбитый летчик. Не знаю на что ставят там бывшие депутаты , заявляющие и провозглашающие себя защитниками малообеспеченных , ну и некоторые бывшие светские журналисты. На вылет? ну на вылет, так на вылет

  • YY
    Yu Yu
    Yu Yu
    16-го февраля

    Сколько США просидело в Ираке с коалицией и со своим СВО с 2003 года? не 4 года..И да, пески - зеленка- не одно и тоже. В Афгане есть зелёнка, и тоже стало сложно.. и тоже не 4 года..

  • A
    Aleks
    16-го февраля

    Что ,,Согласие,,было партией си́мулякр,то и партия Шлессерса такая же...😈👽Так что Лочмеле не привыкать изображать борьбу

Видео