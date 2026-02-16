Известный политик будет баллотироваться в Сейм от «Латвия на первом месте»

В конце минувшей недели ряды партии «Латвия на первом месте» пополнила известный политик Регина Лочмеле. Об этом в социальных сетях сообщила и сама Регина, и лидер «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс: «К команде «Латвия на первом месте» присоединилась бывший депутат Сейма и Рижской думы Регина Лочмеле, которая всегда очень активно защищала малообеспеченных жителей Латвии, а также активно боролась за семьи пострадавших в золитудской трагедии, защищая их интересы! Регина Лочмеле стартует на выборах в Сейм по Рижскому избирательному округу списка LPV.

Призываю всех патриотов Латвии объединиться и поддержать на парламентских выборах 3 октября партию «Латвия на первом месте».