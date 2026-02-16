Baltijas balss logotype
Ринкевич ответил на вопрос, что будет, если НАТО не придет на помощь Латвии 9 11420

Политика
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич ответил на вопрос, что будет, если НАТО не придет на помощь Латвии
ФОТО: president.lv

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью TVP World заявил, что появление сфер влияния и политика великих держав являются опасными для Латвии.

Ринкевичс беседовал с TVP World на полях Мюнхенская конференция по безопасности. По его словам, если прошлый год стал «шоковым моментом» для европейских чиновников, то спустя год «все попытались понять, куда всё движется».

«Американские официальные лица представили своё видение трансатлантических отношений. С частью элементов мы можем согласиться, часть — обсудить, а часть, вероятно, останется предметом разногласий», — сказал Ринкевичс.

Мировой порядок ушёл

Президент Латвии заявил, что эпоха после холодной войны и основанный на правилах мировой порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, ушла.

«Мы увидели явную неспособность международной системы эффективно с этим справляться, — сказал он TVP World. – Так что да, я согласен, что формируется новый порядок. Да, я согласен, что есть своего рода стремление разделить мир на сферы влияния».

Он подчеркнул, что история показала — это опасно для стран Балтии, Польши и других государств региона. «Это опасно для нашего существования, и мы должны относиться к этому очень, очень серьёзно», — повторил Ринкевичс.

Президент Латвии охарактеризовал нынешнее время как эпоху «политики великих держав» и добавил, что речь идёт о Китае и Соединённых Штатах, в определённой степени о России, а также о Европейском союзе — если блок действует совместно.

«И даже великим державам потребуется порядок, некие правила, которым мы все следуем. И я думаю, это формируется. Это опасная ситуация», — сказал Ринкевичс.

План Б для НАТО?

Президента также спросили, разрабатывает ли Латвия альтернативные планы на случай, если НАТО не сможет выполнять свои функции, как это рассматривают, например, Польша и Литва.

Глава государства ответил, что у Латвии есть несколько уровней обороны: «национальная оборона, региональная оборона, европейская оборона и трансатлантическая оборона». «Но всё это — под зонтиком НАТО и США», — добавил он.

Ринкевичс несмотря ни на что верит в трансатлантические отношения, поскольку «много риторики, но одновременно идёт и большое практическое сотрудничество с Соединёнными Штатами и Канадой».

#НАТО #США #Латвия #безопасность #геополитика #Китай #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(9)
  • VS
    Vad Sorry
    17-го февраля

    Ни чего ни будет

    3
    0
  • А
    Антимонетарист
    17-го февраля

    А что там на счёт общения в НАТО? На латышском общаются?

    17
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    17-го февраля

    А разве Латвия не НАТО? Как она может придти сама себе не помощь? Или уже не в НАТО?

    59
    1
  • SP
    Sergeis Pob
    16-го февраля

    Где,ты,хороший,друзей,нащел.?

    58
    3
  • SP
    Sergeis Pob
    16-го февраля

    О оо,,потерялась,получила,тоску,и ,когда,залижу,прожитой ,мой путь.

    8
    7
  • EB
    Emigrants Berzins
    16-го февраля

    Да всем известно, что будет. Вся правящая кодла и большинство чиновников тут же ломанутся "ārā no bāra" и будут гордо именоваться Тримда 2.0. А мы останемся.

    115
    2
  • Д
    Дед
    Emigrants Berzins
    17-го февраля

    Большинство вряд ли. Хорошо, если один самолет, остальные переобуются и побегут лизать зад новым хозяевам, это их сущность и ничего другого они не умеют

    19
    1
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    16-го февраля

    Важен не ответ Ринкевича - Придёт НАТО или нет - важен сам вопрос - НАТО может и не прийти.

    97
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    17-го февраля

    НАТО может и не прийти.

    == А так оно и будет, ибо ни одна капля крови американского солдата никогда не упадёт на землю Латвии.

    Об это можно даже и не мечтать.

    А вот ЕС будет занят собственным переформатированием и ему нужно будет думать о себе самом.

    44
    1
Читать все комментарии

