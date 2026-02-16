Президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью TVP World заявил, что появление сфер влияния и политика великих держав являются опасными для Латвии.

Ринкевичс беседовал с TVP World на полях Мюнхенская конференция по безопасности. По его словам, если прошлый год стал «шоковым моментом» для европейских чиновников, то спустя год «все попытались понять, куда всё движется».

«Американские официальные лица представили своё видение трансатлантических отношений. С частью элементов мы можем согласиться, часть — обсудить, а часть, вероятно, останется предметом разногласий», — сказал Ринкевичс.

Мировой порядок ушёл

Президент Латвии заявил, что эпоха после холодной войны и основанный на правилах мировой порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, ушла.

«Мы увидели явную неспособность международной системы эффективно с этим справляться, — сказал он TVP World. – Так что да, я согласен, что формируется новый порядок. Да, я согласен, что есть своего рода стремление разделить мир на сферы влияния».

Он подчеркнул, что история показала — это опасно для стран Балтии, Польши и других государств региона. «Это опасно для нашего существования, и мы должны относиться к этому очень, очень серьёзно», — повторил Ринкевичс.

Президент Латвии охарактеризовал нынешнее время как эпоху «политики великих держав» и добавил, что речь идёт о Китае и Соединённых Штатах, в определённой степени о России, а также о Европейском союзе — если блок действует совместно.

«И даже великим державам потребуется порядок, некие правила, которым мы все следуем. И я думаю, это формируется. Это опасная ситуация», — сказал Ринкевичс.

План Б для НАТО?

Президента также спросили, разрабатывает ли Латвия альтернативные планы на случай, если НАТО не сможет выполнять свои функции, как это рассматривают, например, Польша и Литва.

Глава государства ответил, что у Латвии есть несколько уровней обороны: «национальная оборона, региональная оборона, европейская оборона и трансатлантическая оборона». «Но всё это — под зонтиком НАТО и США», — добавил он.

Ринкевичс несмотря ни на что верит в трансатлантические отношения, поскольку «много риторики, но одновременно идёт и большое практическое сотрудничество с Соединёнными Штатами и Канадой».