Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Это достаточно элегантное решение...» Правящие придумали, кому они помогут оплатить отопление 2 4279

Политика
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Это достаточно элегантное решение...» Правящие придумали, кому они помогут оплатить отопление
ФОТО: LETA

"Вертолетных денег", как в ковид и после геополитических потрясений 2022-го года больше не будет.

Насколько можно понять, правящие политики на коалиционном совете договорились о расширении круга домашних хозяйств, которые могут претендовать на жилищное пособие. "Это достаточно элегантное решение!" - заявил глава парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис. Судя по всему, просто повысят планку минимальных доходов, при которых домохозяйства смогут претендовать на жилищное пособие.

"Большее количество домохозяйств также сможет претендовать на эти пособия. Такова и была цель, чтобы около нескольких тысяч человек могли записаться на них, если посчитают, что это необходимо. Это не «вертолетные деньги», как мы их называем. Но это целенаправленная поддержка", - заявила ТВ-3 премьер Эвика Силиня.

О том, какое же решение будет предложено, станет известно уже в среду - проект планируется утвердить на внеочередном заседании правительства.

Читайте нас также:
#коалиция #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
5
0
0
5
0
8

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    17-го февраля

    Кулберг получит,интересно,ведь тут жаловался,что чуть ли не 800 евро заплатил? Думаю,компенсируют господину,а то он спать не может-так за людей переживает,а в результате один пшик почему то...👽😈

    11
    1
  • Д
    Дед
    17-го февраля

    Сначала, акцизами на газ и тупой политикой, накрутить цены, потом с барского плеча сделать скидку паре тысяч человек, которые обратятся, и они сочтут нужным, а прежде всего себе и родственникам.

    68
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?
Изображение к статье: Хотите поработать на выборах? Начинается прием заявок на работу на избирательных участках
Изображение к статье: Сейм решит, стоит ли выдавать граждан Латвии для уголовного преследования в Великобритании
Изображение к статье: У адвокатуры Латвии - непростые времена

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео