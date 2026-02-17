"Вертолетных денег", как в ковид и после геополитических потрясений 2022-го года больше не будет.

Насколько можно понять, правящие политики на коалиционном совете договорились о расширении круга домашних хозяйств, которые могут претендовать на жилищное пособие. "Это достаточно элегантное решение!" - заявил глава парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис. Судя по всему, просто повысят планку минимальных доходов, при которых домохозяйства смогут претендовать на жилищное пособие.

"Большее количество домохозяйств также сможет претендовать на эти пособия. Такова и была цель, чтобы около нескольких тысяч человек могли записаться на них, если посчитают, что это необходимо. Это не «вертолетные деньги», как мы их называем. Но это целенаправленная поддержка", - заявила ТВ-3 премьер Эвика Силиня.

О том, какое же решение будет предложено, станет известно уже в среду - проект планируется утвердить на внеочередном заседании правительства.