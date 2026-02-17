Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийскому бизнесу показали язык: продадут ли человеку булочку, если он заговорит по-русски? 21 36669

Политика
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийскому бизнесу показали язык: продадут ли человеку булочку, если он заговорит по-русски?

Наше законодательство об экономике напоминают мне одного приятеля юности, художника, авангардиста. Рассматривая картины коллег, любил сказать: «Прекрасное полотно. Но оно стало бы еще лучше, если бы тут, в углу, пририсовать маленького красного птеродактиля». Вот в таком же режиме творят и парламентарии ЛР.

Все началось с сигналов из Брюсселя

На прошлой неделе, при II чтении новой редакции Закона о защите прав потребителей (ЗЗПП) намеревались уточнить формулировки, касающиеся обеспечения ипотечного кредита.

Но, наряду с техническими дополнениями от Министерства экономики и Юридического бюро Сейма, была внесена и поправка депутата Науриса Пунтулиса (Национальное объединение) к статье 4-3: «Язык коммуникации.

Коммуникация потребителя с продавцом или оказывающим услугу лицом – предоставление, обслуживание информации и заключение договора – осуществляется на государственном языке».

Председатель Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и среде Каспарс Бришкенс («Прогрессивные») напомнил в начале ее заседания, что пересмотр ЗЗПП происходит во исполнение директив Евросоюза по кредитованию.

Юргис Миезайнис, парламентский секретарь Минэкономики, напомнил, что дополнить наше законодательство в сфере кредитования следует обязательно, ибо в отношении Латвии со стороны Брюсселя уже начата процедура нарушения: «Чтобы мы уложились в сроки, и нам потом не представили бы счет».

По словам господина Миезайниса, поправки дадут возможность снять для потребителей, считающих, что их права нарушены, срок давности по обращению в суд против кредиторов – даже спустя три года.

Веское слово экс-министра

Но вот дошли и до языка. Занимавший ранее пост министра экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение) рассказал, что же его партайгеноссе Наурис Пунтулис (не входящий в профильную комиссию) хочет изменить в ЗЗПП:

– Это, коллеги, наш собственный выбор. Как мы хотим: чтобы те, кто здесь живут, на месте, для которых латышский язык, может быть, не родной язык – как они повседневно используют латышский язык? Уважают ли они его? Я тут думаю в широчайшем масштабе. Будь это Bolt, или курьер, не будут ли наши дети ощущать себя неудобно, так как их не обслуживают на латышском языке?

Депутат напомнил, что недавно лингвистические поправки к коммерческой деятельности уже были проведены через Комиссию по бюджету и финансам (налогам) – касательно использования языка в банкоматах и интернет-банках.

– У потребителей должно быть четко определенное право получать услуги на латышском языке, – сказал Я.Витенбергс, подчеркнув, что подобное регулирование распространится также на продажи в интернете, на различных платформах.

«Закон о защите прав потребителей – это то истинное место, где это должно быть ясно определено», – подчеркнул Янис Витенбергс. – В Латвии все товары, услуги, продаются на латышском языке… Также и в интернет-среде.

Шапку долой

На идею Нацобъединения отреагировал парламентский секретарь Минэкономики Миезайнис: «Потенциально может дойти и до правовых коллизий. В настоящее время рамочный закон есть – это Закон о языке. Призываю подателей ознакомиться с регулированием о его применении в местах торговли, сетевых страницах, интернет-торговле».

Янис Витенбергс на это ответил, что при разработке поправки шли консультации с Центром государственного языка: «Этой норме должно быть и в отраслевом регулировании».

Бывший министр напомнил также, что украинцы, работающие в Латвии в сфере услуг, несмотря на изначальные трудности, язык освоили: «Шапку долой перед ними. А теперь очередь курьеров Bolt и Volt, которые, приезжая, не могут сказать Paldies или Labdien. Сей закон это предусматривает».

– Коллеги, призываю это поддержать, а не искать причины, почему это не делать, – настоятельно высказался Я.Витенбергс.

О правах покупателей

Скайдрите Абрама, внефракционный депутат, задалась вопросом – не ставит ли новая норма очень широкие границы применения именно в отношении потребителей, коим, заходя в Rimi или Maxima, теперь также нужно будет использовать только госязык, на котором они, увы, «к сожалению, не говорят».

– В аннотации записано, что на языках Европейского Союза и Европейского Экономического Пространства коммуницировать можно, если продавца и покупателя это удовлетворяет, – сказал Я.Витенбергс.

– А если покупатель на них не говорит, ему у кассы нельзя будет спросить по-русски?, – продолжала С.Абрама.

– Как мы знаем, русский язык – не язык Евросоюза. Если вопрос ко мне, как к продавцу, к которому приходят, и как норму воспринимают, что с ним надо говорить по-русски, то – да! Именно потому это предложение сделано, чтобы этого не происходило. В данный миг, верьте мне, это реально происходит!, эмоционально заговорил Я.Витенбергс, сразу указав, что его действительно волнует (а не какие-то там курьеры).

«Приходят эти клиенты (и очень многие) к нашим молодым людям, которые русским языком не владеют, и просят или требуют, чтобы с ними говорили на русском языке. Это предложение потому и появилось», – возмутился Витенбергс.

– Но как мы обеспечим введение этой нормы, чтобы потребитель, который, к сожалению, говорит по-русски, этого не делал?, – все же не понимала госпожа Абрама. Но внятного ответа не получила.

Тем не менее большинство участников комиссии проголосовало за поправку – 6 «за», 2 «против», 2 «воздержались». Но, вероятно, ее еще могут изменить к III чтению.

Читайте нас также:
#русский язык #Латвия #14-ый сейм #права потребителей #экономика #Евросоюз #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
15
3
4
16
9
69

Оставить комментарий

(21)
  • VS
    Vad Sorry
    17-го февраля

    А куплю ли я булочку если мне ни ответят по русски? Обычно условие ставит тот кто платит:))) Думаю надо специальную комиссию создать которая решит сколько давать компенсации продавцу который выкинул булочку, потому что ни продал тому кто с ним по русски заговорил:))) Маразм уже частному бизнесу указывают:)))

    81
    4
  • VA
    Vairis Arlauskas
    17-го февраля

    Продадут,латыши добрые.Русские прикинутца глухонемыми-но не будут говорит по латышски.Для них кассы самаобслуживания.

    22
    38
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    17-го февраля

    Так всё -таки: удалось ли купить пресловутую булочку? Не используя при этом в процессе туземный 👅 😛 язык?

    29
    2
  • A
    Anim
    17-го февраля

    Не захотят обслуживать так, как мне нужно, - их конкуренты с удовольствием возьмут мои деньги.

    73
    3
  • Л
    Лаванда
    17-го февраля

    Торговля уже давно в онлайне в основном, многие покупают в иностранных е-магазах. В продуктовых кассы самообслуживания. Сектор услуг тоже автоматизируется, живого общения постепенно становится все меньше и меньше. В ближайшем будущем обещают рост безработицы из-за ИИ и очередного экономического кризиса, в таких условиях за любых клиентов будут бороться оставшиеся на плаву

    70
    1
  • ЕА
    Евгений Агапий
    17-го февраля

    Редкостные дебилы. Но одно радует - дебилы не эволюционируют, поэтому отомрут сами рано или поздно. Ну или, возможно, найдется на них свой Рамон Меркандер. кто знает...

    148
    3
  • YY
    Yu Yu
    17-го февраля

    они настолько обезумели языком, что даже потерялись во времени. Продавцу на помощь , для упоротого покупателя придет тот же чат ГПТ , который даже в эротическом стиле переведет и озвучит слова продавца )Технически тебя обслужили- бери булку- жуй ) что касаемо "снять для потребителей, считающих, что их права нарушены, срок давности по обращению в суд против кредиторов – даже спустя три года". Т,е, оказывается срок давности по взысканию задолженности для кредиторов был неограничен, а к самим товарищам ростовщиками всего лишь три года? Латвия страна - ведомая не законами из Сейма- а банковскими интересами..

    164
    1
  • З
    Злой
    17-го февраля

    Что касается магазинов, я смотрю на табличку продавца, если там латышские имя и фамилия, не покупаю у него, иду к тому, у кого русские имена , с другой стороны за много лет я уже знаю в каких нужных мне магазинах работают продавцы с русскими фамилиями к ним и иду.

    184
    15
  • MiU
    Made in USSR
    Злой
    17-го февраля

    А что ты делаешь на заправке? Едешь на следующую?

    13
    85
  • YY
    Yu Yu
    Злой
    17-го февраля

    to Made in USSR- заправившись, ты много говоришь на заправке?))

    115
    3
  • З
    Злой
    Злой
    17-го февраля

    На заправке я могу у колонки всё сделать.

    93
    2
  • MiU
    Made in USSR
    Злой
    17-го февраля

    Для Yu Yu (заправившись, ты много говоришь на заправке?) Хм... А кто тут говорит, что он - говорит. Чел (Злой) пишет, что, мол, как только он видит табличку с ненашенской фамилией, то (без разговоров) уходит в другое место. Вот мне и стало интересно, что он с подобной последовательностью своих действий, будет предпринимать на заправке, где девочка-оператор носит бэйджик с латышским именем. Ну, чесслово - ну интересно же! И ВТОРОЕ: чтой-та я нигде давно не видел бейджиков с фамилиями. Только - имена. (заметка по поводе инфы от Злого). :-)

    3
    37
  • YY
    Yu Yu
    Злой
    17-го февраля

    Made in USSR Крайности не одобряю . Как говориться "Не уподобляйся" . По табличкам оценивать людей- прежде всего ограничить себя, по подобию тех самых "Ограничителей из Сюра". Та самая табличка может быть - офигенным человеком

    30
    3
  • MiU
    Made in USSR
    Злой
    17-го февраля

    Для Yu Yu ("крайности не одобряю") Ну вот апчом и речь-то! Судя по тембру поста он (Злой) идёт в магазин не за товарами/продуктами, а за табличками с "нашими" фамилиями. Очень инетересная позиция. Далее: ну нивжысть не поверю, что увидив "ненашенское" хвамилиё на приколотом к кассиру в Максиме бейджике, этот чел психанёт и демонстративно выйдет из очереди, в которой простоял минут 5-10. Выйдет только для того, чтобы убедиться, что в данный момент работает только одна касса. :-) Ну, а про то, что за табличкой (пример, только пример) "Анатолий Валерьянович Горбунов" может скрываться "до сакмых костей" совсем не наш человек, я воаще не пишу. :)

    11
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го февраля

    В своё время самые радикально настроенные из партии Т.Жданок предлагали устраивать блокаду магазинов, где с ними не хотят говорить на русском. Похоже, сейчас начнется просто "голосование рублем", то есть евриком. Хочешь получать прибыль - говори на языке покупателя, это же очевидно.

    ... В год вступления Латвии в ЕС поехал по делам в Брюссель. На большинстве сувенирных магазинов у дверей таблички: "Здесь говорят на русском". Но "у лвтышских собственная гордость" - "голодные, но свободные". Ну что же, пусть так - теперь верю, что я точно доживу до исчезновения латышской нации.

    187
    3
  • Д
    Дед
    17-го февраля

    Закон не о чем. Этот закон в очередной раз дискредитирует Латвию, как государство. Продавец будет заинтересован не нервировать покупателя, это его суть, чтобы у него купили. Все эти торгаши по телефону не смогут со мной договорится на латышском. Магазинов хватает, и если не будут говорить- не буду туда ходить. Рынок Латвии очень узкий, покупателей становится все меньше, так что принимайте любые законы, в магазинах со мной будут говорить на моем языке, иначе, не получат моих денег. А таких как я 40%. Нас рать!( в смысле много)!

    239
    3
  • YY
    Yu Yu
    Дед
    17-го февраля

    Так оно и есть. На Ближнем Востоке , торгашам, да и вообще торгашам, вообще плевать на каком языке говорит человек - потенциальный покупатель. Главное продать)) Я пока не видел ни одного гордого латыша, который желая сделать оборот или продать,не говорил бы на том же русском.Обсуждают футуристическую утопию...Ни книг не читали, ни по миру не ездили,ни многогранной философии..ни мировоззрения...одна извилина..одна программа..с лютым человеконенавистничеством )

    126
    2
  • MiU
    Made in USSR
    Дед
    17-го февраля

    Дед, тему твою понимаю. Сам негр, так сказать. Но логика твоя чисто пенсионерская. Ну чесслово, мне пофиг на каком языке разговоры заводить, когда я после трудового дня спешу домой. Я вообще не стану заморачиваться на языковой проблеме, если основная задачка в данный момент это пара-тройка бутылок пивка, хлеб и что-то пожрать. Я спешу отдохнуть перед новым рабочим днём. А завтра на работе: попробуй принципально не бОтать на латышчком? Посмотрел бы я на тебя. Даже при условии, что фирма твоя и сам ты не латыш. Любой клиент "с улицы" может доставить стоо-о-о-лько проблемов, что маманигарюй! Вот поэтому нас не 40%. А гораздо меньше. 10% от силы. Да и то, половина - неходящие. Будь реалистом, а?

    5
    22
  • YY
    Yu Yu
    Дед
    17-го февраля

    Made in USSR Любой клиент с улицы? ИИ скоро все порешает..и это здорово.

    5
    2
  • MiU
    Made in USSR
    Дед
    17-го февраля

    Для Yu Yu (ИИ скоро все порешает..и это здорово.) А я бы не стал настолько обольщаться. Для того, чтобы продавец/клиент друг друга поняли, оба должны знать предмет предстоящего разговора. Если кто-нить не в курсах, то... То будет то, что когда-то давным-давно уже было. И безо всяких ИИ. Пример первый: Два чела (типа - рыбника) забили сделку. Один просил кучутонн "headed fish", другой готов был ему эту кучутонн предложить по заправшиваемой цене. Дело (как говорят) уже дошло до стадии оплата/поставка. И тут выяснилось, что продавец был не очень силён в англицком и перевёл эту фразу, как "рыба с головой". Хотя профессиональный термин означал "рыба без головы". Дело было во времена, когда про ИИ никто и не слыхал. Но, видя, как ИИ переводит то или иное - я не удивлюсь, что подобное может повторииться. Вывод: нужно "рубить"не в ИИ, а быть "в теме". Не удивлюсь, если сейчас 60-70% опрошенных скажут, что не рубят в ИИ апсалютна (пенсионеры, "село и деревня", безработные и всякоразный люмпен). И что тогда кому поможет? Загляни в тот же Лидл: посмотри на то количество людей старшего возраста, что не могут получить скидку по причине того, что не пользуются смартфонами. И - напоследок. В 60-х годах, когда Аэрофлот смог организовать полёты в США, возникла проблема перевода инструкций на английский язык. Перевод осуществляли "русские", которые жили в США. Точнее - потомки тех русских, что эмигрировали когда-то. Мол они ближе к терминологии. Ну-ну... Один пункт переводной инструкции гласил: после приземления "необходимо заменить нижнее бельё пассажиров". В оригинале же было: заменить чехлы на пассажирских сиденьях. :-)

    4
    9
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го февраля

    украинцы, работающие в Латвии в сфере услуг, несмотря на изначальные трудности, язык освоили

    == Если пара - другая продавщиц и научились несколько фраз вызубрить на латышском, то это не значит, что они выучили язык!

    И тем более, читать и писать!

    Не обольщайтесь латыши и не обманывайте сами себя.

    256
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?
Изображение к статье: Хотите поработать на выборах? Начинается прием заявок на работу на избирательных участках
Изображение к статье: Сейм решит, стоит ли выдавать граждан Латвии для уголовного преследования в Великобритании
Изображение к статье: У адвокатуры Латвии - непростые времена

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео